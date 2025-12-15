壽司業者首推年節禮盒 「當季松葉蟹」更添喜氣

台北市 / 綜合報導

雖然距離農曆春節還有一段時間，不少業者早已經摩拳擦掌，推出多元創新的年菜選項與禮盒，要來搶攻「年節商機」；有連鎖壽司業者，就首度跨界推出年節禮盒，把當季的松葉蟹變身成為高檔禮盒；另外像美式餐廳，以及速食品牌，同樣跨足到年菜市場，讓春節餐桌，吹起一股另類的混搭風潮。

大尺寸蟹腳滿滿一桌每一隻都鮮嫩肥美，11月正值松葉蟹產季饕客愛不釋手，現在有壽司業者也讓這成為，年節禮盒的好滋味，記者盧怡撰說：「螃蟹對於日本家庭來說，是非常具有象徵性的年節美食，而且每個部位代表的寓意還不一樣，像是我手上的這個蟹腳，就代表招來一年的好運。」

除了蟹腳螃蟹大螯象徵剪掉壞運氣，堅硬外殼則代表健康長壽，松葉蟹火紅外表更是喜慶的象徵，春節時刻圍爐，不論是火鍋加料或是製成日式雜炊，都是上等佳餚，壽司品牌公共事務副經理王沅錡說：「台灣的消費者，非常喜歡吃螃蟹，所以我們當初在選擇要賣年節禮盒的時候，我們就選定了螃蟹，而且是11月的松葉蟹。」

春節商機龐大業者蓄勢待發動起來，出奇招拚跨界抓住消費者目光。知名美式餐飲品牌因應顧客需求，推出內用外帶年菜組合，除了標誌性的炸物套組，乳酪披薩西式燉飯灑上帕瑪森起司，結合東南亞風味咖喱軟殼蟹，跨越中西文化呈現不同風味，另一間速食品牌同樣跨界搶商機，人參烏骨雞佛跳牆梅干東坡肉，道道都是經典台式年菜，推出預購不到半個月已經銷售一空。

行銷專家唐源駿說：「年菜檔期就在這邊，商機就在這邊，那我已經有一定的這個產能，為什麼不去搶呢，所以你就會看到這幾年，可能會有一些(品牌)推陳出新，或者是創意滿滿的方式，去做所謂年菜商機的搶奪。」跨界創新成趨勢，如今春節餐桌年菜不只拚澎湃，還得兼顧創意與話題。

