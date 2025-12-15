壽司業者首推年節禮盒 「當季松葉蟹」更添喜氣
台北市 / 綜合報導
雖然距離農曆春節還有一段時間，不少業者早已經摩拳擦掌，推出多元創新的年菜選項與禮盒，要來搶攻「年節商機」；有連鎖壽司業者，就首度跨界推出年節禮盒，把當季的松葉蟹變身成為高檔禮盒；另外像美式餐廳，以及速食品牌，同樣跨足到年菜市場，讓春節餐桌，吹起一股另類的混搭風潮。
大尺寸蟹腳滿滿一桌每一隻都鮮嫩肥美，11月正值松葉蟹產季饕客愛不釋手，現在有壽司業者也讓這成為，年節禮盒的好滋味，記者盧怡撰說：「螃蟹對於日本家庭來說，是非常具有象徵性的年節美食，而且每個部位代表的寓意還不一樣，像是我手上的這個蟹腳，就代表招來一年的好運。」
除了蟹腳螃蟹大螯象徵剪掉壞運氣，堅硬外殼則代表健康長壽，松葉蟹火紅外表更是喜慶的象徵，春節時刻圍爐，不論是火鍋加料或是製成日式雜炊，都是上等佳餚，壽司品牌公共事務副經理王沅錡說：「台灣的消費者，非常喜歡吃螃蟹，所以我們當初在選擇要賣年節禮盒的時候，我們就選定了螃蟹，而且是11月的松葉蟹。」
春節商機龐大業者蓄勢待發動起來，出奇招拚跨界抓住消費者目光。知名美式餐飲品牌因應顧客需求，推出內用外帶年菜組合，除了標誌性的炸物套組，乳酪披薩西式燉飯灑上帕瑪森起司，結合東南亞風味咖喱軟殼蟹，跨越中西文化呈現不同風味，另一間速食品牌同樣跨界搶商機，人參烏骨雞佛跳牆梅干東坡肉，道道都是經典台式年菜，推出預購不到半個月已經銷售一空。
行銷專家唐源駿說：「年菜檔期就在這邊，商機就在這邊，那我已經有一定的這個產能，為什麼不去搶呢，所以你就會看到這幾年，可能會有一些(品牌)推陳出新，或者是創意滿滿的方式，去做所謂年菜商機的搶奪。」跨界創新成趨勢，如今春節餐桌年菜不只拚澎湃，還得兼顧創意與話題。
更多華視新聞報導
江蕙安可演唱會春節返場 小巨蛋連唱5場與歌迷過年
明年寒假開學上3天課又放春節引議 教育部解套版本出爐
「AI化」過年！秒生賀歲片 忘記親戚稱謂不尷尬
其他人也在看
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 21
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 171
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 2
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 8 小時前 ・ 2
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 459
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 12
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 2 小時前 ・ 2
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 37
濱崎步曬「無人演唱會」高清照 標註日籍攝影師 預告跨年場
日本天后濱崎步，上海及澳門場演唱會，接連被大陸主辦方宣告取消，先前PO出對著場館內1萬4千個空席唱完整場的照片，更被陸媒打臉只是「彩排」，甚至有自稱工作人員的網友發出道歉聲明，聲稱是自己違規偷拍，不過濱崎步似乎懶得理會這些說法，再度曬出「無人演唱會」高清照，預告即將到來的東京跨年演唱會。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 10
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 89
棒球》解決債務重新出發 前統一獅1指黃勇傳今向福州海俠報到
21歲的前統一獅內野手黃勇傳曾經職棒前景大好，卻因個人借貸問題而在去年5月遭到球隊釋出，如今他選擇加盟中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊，並於今天啟程，期許自我為了妻子和3個孩子的未來努力打拚，一家人今也到機場送行。出身青棒名校平鎮，黃勇傳在2022年選秀獲統一獅第1指名，並以簽約金500萬加盟，自由時報 ・ 5 小時前 ・ 7
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 576
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 268
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1