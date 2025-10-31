壽司沾醬新技巧！薑片沾醬刷魚片控制鹹淡 網友讚爆

台灣人熱愛日式料理，尤其平價迴轉壽司更是許多老饕的最愛，常常一位難求。然而，不少人在享用壽司時都曾遇到醬油沾太多導致過鹹，或是醋飯掉入醬油碟的困擾。近日，一名網友在社群平台Threads分享獨特吃法，將薑片浸泡在醬油中後「輕刷」魚片，不僅能精準控制鹹度，還能均勻塗抹，引發4萬人熱烈迴響。

將薑片浸泡在醬油中後「輕刷」魚片，不僅能精準控制鹹度，還能均勻塗抹。（示意圖／pexels）

這位網友在Threads上發文詢問是否有人與他有相同的壽司吃法。從他分享的影片可見，他先將薑片放入混有芥末的醬油中浸泡，待壽司上桌後，再夾起薑片輕輕「刷」在魚片上。這種方式不僅能精準掌控壽司的鹹度，由於薑片浸泡時間較長，食用時也不會嚐到濃烈的薑味。

貼文引起廣大迴響，許多網友紛紛按讚並留言表示認同。有網友評論「這招好聰明，但看起來好像棉花球擦優碘在消毒」，也有人感謝分享「學起來了感謝，每次沾都過量很困擾」。還有人實際嘗試後回饋「剛剛用過了，超級讚」、「下次試試，不然每次吃完醬油碟裡面一堆飯粒」、「怎麼以前沒想到，每次都醬油沾太多好鹹」。

更有網友指出，這其實是許多日本人也在使用的吃法。有人分享漫畫《元祖江戶前 壽司達人與兵衛》中的角色同樣使用薑片沾醬油後塗抹在魚片上，讚揚原發文者「很懂吃呢，這是日本其中一種文雅的吃壽司方法」。另有網友表示「很久以前去築地吃壽司時，前面的師傅也這樣教過，後來就學起來了」，證實這確實是日本流傳已久的壽司食用技巧。

