壽司的滋味 一場外交幻覺的破滅

日本首相高市早苗上個月一番「台灣有事即日本有事」的論述，如同一劑興奮劑，瞬間刺激了民進黨執政中樞。民進黨上下一片歡騰，儼然視之為區域安全獲得盟友「兩肋插刀」的鐵證。這種政治亢奮，讓賴總統喜孜孜地大啖日本壽司。我們的官員在旅遊業幾乎被日本打趴、苦撐求生之際，大喇喇鼓吹組團赴日。可惜這場歡天喜地卻無濟於事的表態，還沒來得及謝幕，就被現實一巴掌打醒。

國際政治的現實從來不需要花太久的時間來驗證。當北京方面展現出對高市言論的不滿並施壓時，曾經信誓旦旦的高市首相，在不到一個月內，態度便出現了微妙的轉向。她開始在外交場合上謹慎措辭，重申日本政府對台灣的立場「沒有任何改變」，強調完全依循 1972 年的《日中聯合聲明》，回歸日方向來模糊化的外交辭令。民進黨一片噤聲。

高市上個月的兩肋插刀，轉眼間就變成了模糊的一貫立場。這場政治轉變，讓所有為「台灣有事日本有事」而高唱凱歌的人，陷入尷尬的集體失語。反映出賴清德政府和民進黨長期以來一個致命的盲點：他們昧於國際現實，錯把「利益算計」當成了「兩肋插刀」的兄弟情誼。

國際外交，從來都是一門國家利益極大化的殘酷現實，而非基於情感或道德的友情戲碼。日本首相的任何發言，首先且永遠是基於個人政治利益與日本國家安全。當中國的施壓危及日本的更大利益時，一個「存亡危機事態」的表述，隨時可以被「一貫立場」所取代，這就是現實。

國民黨等在野黨之所以對高市的發言保持相對謹慎，正是因為他們深知這個道理，過度渲染外部承諾，不過是給人民製造「安全無虞」的虛假幻覺，最終只會將台灣的命運完全寄託於變幻莫測的他國利益之上。

外交是一門關於「清醒」的藝術。如果賴政府繼續執迷於這種對外部友誼的單向「外交幻覺」，沉溺於盟友一句口惠而實不至的承諾，卻對中國的反制無所適從，對高市的轉變視若無睹，那麼台灣在國際舞台上的行走，終將是一場淺薄又危險的空想。

真正能在國際社會立足的政府，必須學會將重心放回內政與經濟，提升台灣的不可替代性和自我防衛能力，讓國際社會主動、且有利可圖地來協助台灣。直到那一天，我們才有可能真正擺脫這種「吃壽司裝歡樂」的尷尬處境。

