壽司盲盒吃巧克力派20多盤撲空 業者：隨機出現

連鎖迴轉壽司業者,搭上耶誕節話題，推出盲盒搶商機，有鮪魚造型菜瓜布，以及巧克力波士頓派等贈品。但有網友不滿，拿了約25盤壽司，最想吃的巧克力波士頓派根本沒出現，最後是靠店員暗示，才拿到想吃的派，讓她大呼好扯；貼文引起討論，有人也是拿了幾十盤全部落空，但也有人全部都是抽到巧克力派；對此業者回應：活動設計以隨機驚喜為概念，所有品項都是隨機出現。

桌上壽司盤堆的快比人頭高，盲盒一個開過一個，結果拿到的卻是，鮪魚生魚片造型的菜瓜布，還有鮭魚罐頭，民眾到連鎖壽司店用餐，開盲盒最想吃到巧克力派，但坐了一個晚上卻失了望。

民眾巫小姐說：「他們這樣子會很不爽啊很不開心，我覺得我要來吃盲盒，我抽了20幾個，我想要去的都沒有拿到，然後都放那種很便宜的東西在裡面給人家拿。」巫小姐發文表示，坐下用餐約半小時，想吃巧克力蛋糕，所以都是拿盲盒，但不是沙拉就是濕紙巾菜瓜布，員工聲稱裡面有巧克力蛋糕嗎？但拿了一輪還是沒有，最後店員直接拿兩盤，放在民眾旁邊才終於是巧克力蛋糕。

連鎖壽司店，盲盒引起話題，不少人就是衝著，巧克力波士頓派到店裡消費，不過貼文底下也有不少人有類似經驗，今天抽到10個菜瓜布，真的很想哭，但有也有人說，一直抽到巧克力派，還有人幫忙打抱不平說，我覺得公關人員要補償你。

民眾巫小姐說：「他才看到我就是很不高興，然後才直接拿給我這樣子，但我還是蠻開心有吃到，那一餐再加盲盒這些都1100百多了，我們平常吃大概600700而已。」對此品牌回應，活動設計以隨機驚喜為概念，所有品項都是隨機出現，餐飲盲盒造成話題，拚手氣的同時機率是否公平，民眾也相當在意。

