壽司郎微風南山店開幕！「5%服務費」突喊停 試營運首日人潮爆滿

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

壽司郎首間導入「DIGIRO數位迴轉系統」的微風南山店今（26）日起試營運，開店前就湧入排隊人潮，中午用餐時段幾乎滿席，現場候位約需80分鐘，人氣未受先前收費爭議影響。

壽司郎新店開幕活動出了限定餐點外，也祭出優惠券等折扣。（圖／翻攝壽司郎臉書）

微風南山店原規劃每桌加收5%清潔服務費，引發網友抨擊，認為是「變相漲價」。壽司郎昨（26）日則在臉書官方粉專發文表示，已聽到顧客心聲，決定「體驗期間5%清潔服務費暫不收取。」

「DIGIRO數位迴轉壽司系統」為壽司郎2023年推出的新服務，座位旁設置寬150公分、高50公分的巨型數位螢幕，消費者可直接在螢幕上瀏覽菜單點餐，餐點再透過專屬輸送帶送達座位，以確保新鮮度。系統也加入互動遊戲，螢幕設有飽足進度條，滿格後可觸發萌抱壽司小遊戲抽獎。

廣告 廣告

壽司郎微風南山店佔地約150坪，設有142個座位。業者也同步推出限定餐點，1月26日起有「極上鮪魚大腹」、「水煮大松葉蟹」等；2月2日至2月15日則推「生食活鮑魚」限時特價40元等優惠。

更多FTNN新聞網報導

壽司郎新店開幕送好康！藏一句「5%清潔服務費」 網全炸鍋

揪出胃癌元凶！ 衛福部宣布今年起全面推動「胃幽門桿菌」公費篩檢

千元鈔「4小朋友」退役了？新台幣要換新衣 央行開放票選12大款式「投票還能抽套幣」

