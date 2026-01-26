壽司郎微風南山店開幕！「5%服務費」突喊停 試營運首日人潮爆滿
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導
壽司郎首間導入「DIGIRO數位迴轉系統」的微風南山店今（26）日起試營運，開店前就湧入排隊人潮，中午用餐時段幾乎滿席，現場候位約需80分鐘，人氣未受先前收費爭議影響。
微風南山店原規劃每桌加收5%清潔服務費，引發網友抨擊，認為是「變相漲價」。壽司郎昨（26）日則在臉書官方粉專發文表示，已聽到顧客心聲，決定「體驗期間5%清潔服務費暫不收取。」
「DIGIRO數位迴轉壽司系統」為壽司郎2023年推出的新服務，座位旁設置寬150公分、高50公分的巨型數位螢幕，消費者可直接在螢幕上瀏覽菜單點餐，餐點再透過專屬輸送帶送達座位，以確保新鮮度。系統也加入互動遊戲，螢幕設有飽足進度條，滿格後可觸發萌抱壽司小遊戲抽獎。
壽司郎微風南山店佔地約150坪，設有142個座位。業者也同步推出限定餐點，1月26日起有「極上鮪魚大腹」、「水煮大松葉蟹」等；2月2日至2月15日則推「生食活鮑魚」限時特價40元等優惠。
