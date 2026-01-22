壽司郎插旗信義"加收5%服務費" 網質疑:變相漲價?

生活中心／綜合報導

連鎖迴轉壽司品牌壽司郎，才宣布要插旗台北信義區百貨，但在開幕資訊上，因為出現「5%清潔服務費」的字樣，意外引起爭議，不少網友質疑，全自助還要收服務費，擔心會成為變相漲價開端，未來還擴大到其他分店。

民視記者林莉：「吃迴轉壽司，通常結帳的時候，就是吃幾盤以盤計價，但是即將開幕的，壽司郎微風南山分店，首次提出要加收服務費，引起討論。」開幕預告，雖然也端出好康優惠，像是鮪魚大腹、限量松葉蟹，但在PO文裡面，這句話好像跟之前不大一樣，怎麼會多一句5%的清潔服務費！民眾：「（壽司郎）是有人來幫你收（盤子），所以（加收服務費）不會覺得很奇怪，因為其實你有時候，也會叫服務人員過來，他們會幫你處理一些問題，所以我覺得是合理的，就是看他有沒有服務，可能還會綜合考慮其他，像是他的裝潢，或是真的有特別用心，品項又有跟其他分店不太一樣的話。」

壽司郎插旗信義區百貨，首度加收「5%清潔服務費」。（圖／民視新聞）貼文中多次提到要收清潔服務費，儘管傳出，會跟日本分店一樣，有比較大的數位螢幕，還是有不少網友頓時炸鍋，因為幾乎是全自助的消費模式，有人說，迴轉壽司收清潔費，怎麼好意思？要清潔費，就要抵制，無法接受，還有人問說，難道，吃到一半，會有人來收盤子嗎？民眾：「壽司郎本來就比較貴，但是只加5%的話應該還好，5%很多餒，我就不會來這邊吃，我會去不收5%的地方吃，我也不會特地跑到這裡，特地來吃壽司，飲料有的是像可樂就是從冰箱拿出來，我覺得5%，反正我是不會來吃這間啦。」其實台灣目前的連鎖迴轉壽司，像是爭鮮、藏壽司，目前沒有規劃要收服務費，

台灣大多數連鎖迴轉壽司店皆未收服務費。（圖／民視新聞）但像是海壽司，百貨美食街的沒收，如果是獨立店面，被定調在較有質感的日料店，就有酌收10%。只是說，這次壽司郎首度插旗信義百貨，有消費者擔心，會不會逐步擴大到其他分店，變相漲價。行銷專家唐源駿：「如果不是集團，全（分）店都收（服務費）的話，就會造成說，有沒有可能客人就會去挑選，別的分店做消費，也有可能是拿來做試水溫，這個試水溫的過程裡面，有沒有可能造成品牌的信譽受到損傷，也是要觀察的重點。」壽司郎回應，會在1月23日統一說明，不過，行銷專家分析，也可能是集團的品牌定位，畢竟是擴店來到高消費的信義區，但，對於消費者來說，可能還沒飽足一頓，荷包已經先瘦一圈。

