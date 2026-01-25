壽司郎數位迴轉壽司DIGIRO微風南山1/26試營運 生食級活鮑魚限時40元

【陳揚盛／綜合報導】台灣壽司郎首度將「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」（Digital SushiroVision）導入台北微風南山店，集結巨型螢幕、數位壽司迴轉鏈與趣味遊戲，讓用餐變得更加直覺、操作更流暢。新店空間佔地約150坪、142個座席，1/26試營運，顧客透過螢幕輕鬆點餐、壽司鏈送餐，為了提升整體用餐品質，微風南山店將安排專人帶位，提供更貼心、順暢的服務流程，每桌將另酌收5%清潔服務費。

壽司郎2023年推出「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」，有別於傳統壽司迴轉鏈，於座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型螢幕，將迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣，透過巨型螢幕重新呈現。顧客不僅能直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色，更能享受兼具趣味與便利的全新用餐體驗。螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動萌抱壽司小遊戲，並有機會獲得小禮物，為用餐體驗添增互動性與娛樂性，無論單人、雙人或親子家庭皆適合。

「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」透過數位化整合，可以有效降低資源浪費、提升門市營運效率、優化用餐體驗，並將智慧科技與永續理念緊密結合，使用餐過程更加便利舒適，更兼顧環境友善。憑藉其設計理念與卓越體驗，該系統榮獲日本2024年《GOOD DESIGN AWARD》，肯定壽司郎在科技創新與永續餐飲領域的努力與貢獻。

台灣壽司郎台北微風南山店空間佔地約150坪、142個座席，1/26試營運。業者提供

歡慶新門市盛大開幕，壽司郎推出多款精選商品，1/26起獻上「極上鮪魚大腹」與「水煮大松葉蟹」滿足饕客味蕾；2/2至2/15祭出「生食活鮑魚」限時特價40元。1/26起結帳時出示「台灣壽司郎官方粉絲專頁」FB按讚畫面，單筆消費滿400元以上，即贈微風南山店限定A4資料夾乙個，數量有限送完為止。

迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣，透過寬150公分、高50公分的巨型螢幕重新呈現。顧客能直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色。業者提供

1/26至2/1單筆消費滿400元以上，即贈「壽司郎微風南山店折價小卡」1張（含 40元、60元、80元面額），限下次用餐使用，單筆消費滿300元以上，可依照折扣順序使用，不可與其他折價優惠併用，有效期限至2/28限微風南山店使用。

生食級活鮑魚原價80元，2/2至2/15特價40元。業者提供

1/26至2/8於微風南山店試營運期間，12歲以下之小朋友來店用餐，即可享小朋友集點卡點數加贈1點。1/26至2/28於指定壽司郎官方粉絲專頁貼文上分享遊玩DIGIRO的遊戲照片，並hashtag #DIGIRO萌抱壽司小遊戲，即可參加抽獎萌抱壽司小夜燈× 5組。

水煮大松葉蟹80元。業者提供

1/26至2/28於台灣壽司郎SNS（含FB、IG、Threads、X）寫下於微風南山店的用餐心得或體驗（不限字數，並設為公開），將貼文連結填寫至指定表單，即可獲得壽司郎APP折價券100元乙張。得獎名單於3/16前抽出，並公告於官方網頁上。每個會員限1次，3/16前自動發放至APP會員帳號內，並有機會抽中壽司郎餐券，5000元餐券× 1人、1000元餐券 × 5人、500元餐券 × 10人。

1/26至2/1「極上鮪魚大腹」40元。業者提供

