壽司郎新分店收5%服務費！網炸鍋質疑「幾乎全自助」 業者說話了

連鎖迴轉壽司品牌壽司郎日前被發現，新的分店將「每桌酌收5%清潔服務費」，引發熱議。 圖：翻攝自壽司郎官網（示意圖）

[Newtalk新聞] 連鎖迴轉壽司品牌壽司郎日前於臉書公告，位於北市信義商圈的新分店即將開幕，有眼尖網友發現，官方宣傳中特別註明該店「每桌酌收 5% 清潔服務費」，引發網友熱議，由於店面幾乎全自助模式，質疑店家是變相漲價。業者今（23）日出面說明原因。

台灣壽司郎日前宣布，新的分店「微風南山店」將於 1 月 26 日起展開試營運，然而，有眼尖網友發現官方貼文中，內文特別註明該店「每桌酌收 5% 清潔服務費」，引發網友熱烈討論與不滿，紛紛湧入貼文底下留言：「迴轉壽司也要收清潔費？」、「其他分店怎麼沒收？」更有消費者直言，用餐流程多為自助模式，包括自行報到、入座、取餐、點餐與裝水，實際與店員接觸僅在用餐結束後要結帳時，認為不符一般對服務費的期待，質疑業者是變相漲價。

對此，台灣壽司郎今（23）日回應，微風南山店引進了日本的「DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司（Digital Sushiro Vision）」，結合巨型高解析螢幕、數位壽司迴轉鏈與互動遊戲，打造不同的用餐體驗。另外，餐點本身不會因導入 DIGIRO 而另外加價；而微風南山店內用酌收 5% 清潔服務費，主要考量該店型態與現場營運規劃，將加強桌面清潔、公共區域維護、用餐區整理及專人安排帶位等服務。







