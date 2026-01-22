壽司郎新分店「加收5%服務費」惹議 網質疑「變相漲價」：只有結帳需要店員

即時中心／徐子為報導



日式迴轉壽司品牌「壽司郎」來台後受歡迎，不斷在各地展店，近日宣布將進駐微風南山，並推出系列優惠活動，不過卻有網友發現，「不包含5%清潔服務費」，被質疑是壽司郎將加收服務費了，消息曝光後引起網友不滿，質疑「自己報到、自己入座、自己點餐、自己裝水，這樣還要收服務費喔」。





台灣壽司郎在臉書粉專公告，微風南山店將於本月26日開幕，除部分壽司特價，單筆消費滿400元以上，還會送微風南山店限定資料夾1個，也會送優惠小卡。



不過網友注意到，宣傳文中附註，單筆消費滿400元是「5%清潔服務費計算前」，且折價小卡需不含5%清潔服務費、滿300元方可使用。此消息一出，立刻引發線上社群反彈，也有網友擔憂，未來是否台灣其他壽司郎分店會跟進收5%清潔服務費。



比起擔憂，更多網友不滿怒轟，「迴轉壽司收清潔費，好意思喔」、「抵制，無法接受」、「吃一半會有人來收盤子嗎？」也有人轉貼至Threads討論，「可悲的是台灣還是很多人會去吃給店家5%，不是給員工」、「果然外商來台灣都會台化」、「自己報到、自己入座、自己拿要吃的餐點、自己點餐、自己裝水、自己拿濕紙巾，會跟店員接觸到只有結帳算盤子的時候，這樣還要收服務費喔？」



至於收取5%服務費是微風南山店規定，日後其他分店是否會跟進？對此，壽司郎總公司表示「目前不回應」，將於明（23）日記者會統一對外說明。





