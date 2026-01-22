壽司郎新店爆「收5％服務費」！網全炸鍋：店員只需結帳算盤子

知名連鎖壽司店「壽司郎」近日表示，將在台北市信義區開設新分店，但提到會收5%清潔服務費。文章曝光後，網友全炸鍋，紛紛留言「服務了什麼？」、「迴轉壽司收清潔費好意思」、「吃一半會有人來收盤子嗎？」。

壽司郎進駐北市信義區知名百貨，業者表示將在1/26盛大開幕，並推出消費一定額度贈送資料夾跟折價小卡等活動。另外開幕優惠還有販售極上鮪魚大腹40元、水煮大松葉蟹80元、生食活鮑魚特價40元。

然而卻有眼尖的網友發現，業者的促銷說明當中，要拿到資料夾，除了FB按讚外，單筆消費滿400元以上，還有特別標註「5%清潔服務費計算前」；想拿到折價小卡則是要單筆消費折扣後滿400元以上（5%清潔服務費計算前），且限下次用餐使用，消費需滿300元以上（5%清潔服務費計算前）。

針對新分店加收服務清潔費，網友相當傻眼，紛紛留言「來看迴轉壽司收服務費XD」、「清潔費？」、「吃一半會有人來收盤子嗎」、「目前我知道有收10％服務費的，應該只有香港壽司郎」、「收服務費以後我就不自己裝水了」。

此外，還有網友直言，在迴轉壽司店用餐，自己報到、自己入座、自己拿要吃的餐點、自己點餐、自己裝水、自己拿濕紙巾。「會跟店員接觸到只有結帳算盤子的時候，這樣還要收服務費喔」。

但也有民眾為壽司郎緩頰，稱「店家不清潔要怎麼做生意」、「不然要客人自己捏壽司嗎？」、「香港一早就收服務費」、「那可能是租金」、「其實是台灣有台灣的玩法」。據《TVBS新聞網》報導，壽司郎總公司明日將在記者會對外說明。

