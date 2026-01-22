壽司郎新店開幕送好康！藏一句「5%清潔服務費」 網全炸鍋

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

知名連鎖壽司店壽司郎昨（21）日在臉書宣布，1月26日將進駐微風南山，還準備了極上鮪魚大腹、松葉蟹等限定優惠。沒想到眼尖網友在看活動公告時，發現滿額門檻後方居然寫著「5%清潔服務費」，瞬間點燃網友怒火，紛紛抗議連吃迴轉壽司都要開始多收錢。

網友們紛紛留言，「迴轉壽司收清潔費好意思喔」、「你敢收我就敢抵制全台灣壽司郎」、「賺飽了要開始亂搞了？」。相較於其他分店的開幕活動，這項規定似乎是微風南山店專屬，讓原本想趁開幕衝一波的粉絲們心涼了一截，紛紛留言喊話要抵制這種台化行為。

在物價飛漲的年代，消費者對於變相漲價的行為非常敏感。面對網路上的批評，壽司郎總公司則維持神秘感，表示會於明（23）日透過記者會一次講清楚。

