壽司郎新店開幕 收「5%清潔服務費」引網喊抵制 總公司23日說明

知名連鎖壽司店壽司郎21日宣布「微風南山店」將於1月26日開幕，而台灣壽司郎在粉專PO出開幕限定優惠卻引發民眾關注，不少人發現內文中加上了「5%清潔服務費」，讓不少人紛紛直呼「清潔費就抵制」、「來看迴轉壽司收服務費」、「吃一半會有人來收盤子嗎」。對此，總公司回應，將於23日記者會統一說明。

壽司郎粉專PO出了「微風南山店」開幕及優惠資訊，不過在內文中，消費活動的金額後都備註了「5%清潔服務費計算前」，隨即引發民眾熱烈討論。

有人指出，「迴轉壽司給我收清潔費？」、「清潔費？」、「5%清潔費？」、「吃一半會有人來收盤子嗎」、「你敢收我就敢抵制全台灣壽司郎」等。對此，壽司郎總公司表示，將於23日記者會統一說明。

