壽司郎新店「5%服務費」遭質疑變相漲價 業者澄清：有專人帶位清潔

知名連鎖壽司店壽司郎宣布1月26日將進駐微風南山，還準備了極上鮪魚大腹、松葉蟹等限定優惠。沒想到眼尖網友在看活動公告時，發現滿額門檻後方居然寫著「5%清潔服務費」，瞬間點燃民眾怒火，直呼「迴轉壽司收清潔費好意思喔」。對此，壽司郎總公司於今（23）日出面解釋，南山店與一般門市性質不同，是台灣首度引進DIGIRO數位迴轉系統的特殊門市，同時也會有專人帶位、桌面清潔等服務，所以才額外收取清潔服務費。

1/26壽司郎將在微風南山店盛大開幕，並祭出許多特別優惠及折價小卡。（圖／翻攝台灣壽司郎臉書）

壽司郎總公司指出，「DIGIRO數位迴轉壽司系統」是壽司郎於2023年推出的新服務，該店在座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型數位螢幕。消費者可透過螢幕直覺瀏覽餐點，點餐後餐點將透過專屬輸送帶直送座位，以確保食材新鮮度。系統還結合互動遊戲設計，螢幕設有飽足進度條，滿格後可觸發萌抱壽司小遊戲抽獎。

目前這項收費僅限於此類特殊店型，業者強調未來若無特殊變動，全台其他一般門市並不會跟進收取該筆費用，期望未來能以差異化服務化解消費者疑慮。

