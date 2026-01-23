壽司郎新門市收「5%服務費」原因曝！ 爭鮮、藏壽司暫不跟進

生活中心／賴俊佑報導

壽司郎全新店型將收5%服務費。(圖／壽司郎提供）

壽司郎新門市要收服務費！壽司郎微風南山店引進60吋巨型螢幕、數位壽司迴轉鏈，並有專人代位服務，因此每桌將收5%清潔服務費；《三立新聞網》記者詢問爭鮮壽司、藏壽司是否跟進收服務費？皆表示目前沒有規劃。

壽司郎新門市收5%服務費原因曝！

壽司郎微風南山店1月26日起展開試營運，然而壽司郎粉專近期公布，微風南山店將收5%清潔服務費，掀起熱烈討論，對此，壽司郎表示「為了提升整體用餐品質，微風南山店將安排專人帶位，提供更貼心、順暢的服務流程，每桌將另酌收5%清潔服務費，以維護環境整潔與服務品質」。

廣告 廣告

壽司郎表示，壽司郎對於台灣首家「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」相當重視，展店計畫以及新門市是否跟進收5%清潔服務費仍在評估中。

壽司郎微風南山店台灣首家「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」。(圖／壽司郎提供）

全台首家壽司郎數位迴轉壽司！

壽司郎於2023年正式推出「DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司」系統，有別於傳統壽司迴轉鏈，於座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型螢幕，消費者不僅能全螢幕總覽壽司全品項，點餐到指定盤數還會啟動萌抱壽司小遊戲，並有機會獲得小禮物，為用餐體驗添增互動性與娛樂性，無論單人、雙人或親子家庭皆適合，

「DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司」透過數位化整合，可以有效降低資源浪費、提升門市營運效率、優化用餐體驗，並將智慧科技與永續理念緊密結合，使用餐過程更加便利舒適，更兼顧環境友善。

壽司郎微風南山店為台灣首家「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」，佔地約150坪、設有142個座席，歡慶新門市開幕，1月26日起獻上「極上鮪魚大腹」與「水煮大松葉蟹」滿足饕客味蕾；2月2日至2月15日祭出「生食活鮑魚」限時特價40元。

三麗鷗鐵粉必收！藏壽司推5款絨毛零錢包。(圖／藏壽司提供）

藏壽司三麗鷗家族吸管杯再次販售，粉絲必搶。(圖／藏壽司提供）

三麗鷗鐵粉必收！藏壽司推5款絨毛零錢包

藏壽司x三麗鷗家族企劃迎來最終回！1月26日起推出全台滿額贈毛絨零錢包，以三麗鷗家族人氣角色大耳狗喜拿、美樂蒂、人魚漢頓為設計主軸，蓬鬆柔軟的毛絨材質搭配細緻造型巧思，不僅手感舒適，視覺也相當討喜，毛絨零錢包不僅可收納零錢，也適合放入隨身小物，兼具實用性與裝飾性。活動期間凡至全台藏壽司門市，當日消費滿 1,200 元，並完成指定任務，即可獲得隨機款毛絨零錢包乙個，全台5款共限量 20,000個，數量有限，送完為止。

另外，藏壽司三麗鷗家族吸管杯首波販售即迅速完售，為回應粉絲們的熱烈敲碗與支持，藏壽司將於 1 月 26 日推出第二波限量販售，單筆消費滿800元即可以699元購入不鏽鋼手提吸管杯乙個，數量有限，售完為止。

更多三立新聞網報導

賴清德逛電器展！大同限量商品下殺39折 冰箱＋洗衣機萬元有找

獨家直擊／霍諾德攀101「倒數1天」！賈永婕現身盯場 親曝明天行蹤

原物料飆漲！家電過年後恐漲3至5% 專家預告：「這3樣」快搶

「恭喜中台積電股票！」他接電話愣：真的嗎？ 萊爾富福袋再開大獎

