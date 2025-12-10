壽司郎盤色變7種！最低價30元挑戰爭鮮 菜單增加到185道

生活中心／賴俊佑報導

台灣壽司郎以《壽司郎の新甘覺》為題更新菜單，將常態商品更新至185道。(圖／台灣壽司郎提供）

台灣壽司郎即日起將常態商品更新至185道，為配合商品升級，同步導入7段式盤色價格帶，從原本的 40／60／80／100 元 4 段價，擴充為 30／40／50／60／70／80／100 元7段價；另外，合點壽司推出頂級食材胭脂蝦、松葉蟹共10道新品，每道80元起。

壽司郎盤色調整成7種。(圖／台灣壽司郎提供）

壽司郎盤色變7種最低價30元 菜單擴充至185道

台灣壽司郎以《壽司郎の新甘覺》為題更新菜單，「極の新甘覺」以店內切取為主軸,透過精選魚種、極鮮原味,提供食材本味與鮮味層次的純粹表現；「炙の新甘覺」採現點現做，掌握炙燒瞬間釋放的油脂與旨味，帶來更迷人的香氣層次與口感。「炸の新甘覺」主打店內現炸的豐富炸物，外酥內嫩的鮮甜對比，重新定義迴轉壽司中的炸物魅力；而「豐の新甘覺」則祭出多款高品質副餐如茶碗蒸、拉麵到甜點，提供多重味覺驚喜。

廣告 廣告

為對應菜單更新，台灣壽司郎於全台門市導入7段式盤色價格帶，由現行40/60/80/100元4段價格擴充為 30/40/50/60/70/80/100元7段盤價，將基本款、創作料理與高等食材清楚分層，讓不同料理方式能以相符的價格呈現。

30 元|奶茶盤(全新)

40 元|紅盤

50 元|綠盤(全新)

60 元|銀盤

70 元|藍盤(全新)

80 元|金盤

100 元|黑盤

壽司郎新菜單最低價格30元。(圖／台灣壽司郎提供）

本次調整中，壽司郎將常態商品擴充至 185 道，涵蓋握壽司、軍艦及各式副餐，最低盤價從40元來到30元，30元品項包括棒棒雞風雞叉燒、橙醋果凍雞叉燒、炙燒起司培根、溏心蛋軍艦、柚子胡椒雞叉燒等，其他推薦新品包括玉子天婦羅、自家製奶酪、炙烤鯖魚押壽司、辣肉味噌鮭魚、北海道產水章魚、炙燒起司漢堡排、青森縣產炙燒金目鯛。

合點壽司推出6道胭脂蝦料理。(圖／合點壽司提供)

合點壽司推出5道松葉蟹料理。(圖／合點壽司提供)

合點聖誕壽司集結鮪魚、鮭魚、甜蝦、鮭魚卵、飛魚卵等10種豐盛食材。(圖／合點壽司提供)

合點壽司推「壽司聖誕樹」集結鮪魚、鮭魚10種食材

日本連鎖迴轉壽司品牌合點壽司、承知助by合點壽司，12月10日起以頂級食材胭脂蝦、松葉蟹為主打，帶來10道以上的新美味，「胭脂蝦」、「醬漬胭脂蝦」、「鹽昆布胭脂蝦」展現生食級胭脂蝦的滑嫩鮮美，花壽司鋪上生鮮胭脂蝦的「胭脂蝦花壽司」、超級下酒的「唐揚胭脂蝦頭」，以鹹甜調味提升「炙燒岩鹽檸檬胭脂蝦」，還有外觀粉嫩迷人的「松葉蟹押壽司佐飛魚卵」，「松葉蟹軍艦」、「松葉蟹肉蟹味噌」、「松葉蟹肉小品（蟹肉拌蟹味噌佐蘿蔔絲）」、「松葉蟹肉茶碗蒸」，平均售價80～158元不等。

另外，全台合點壽司6店鋪、承知助by合點壽司1店同步推出冬季聖誕活動，每組只要滿四人同行，消費滿1,888元，立即贈送一份「合點聖誕壽司」，以星星玉子燒可愛點綴的「合點聖誕壽司」，將迷你聖誕樹融入創作概念，可愛又好吃的聖誕樹壽司，能吃得鮪魚、鮭魚、甜蝦、鮭魚卵、飛魚卵等共10種豐盛食材。

更多三立新聞網報導

全聯、大全聯新制服「F1賽車風」亮相！ 國家隊設計師操刀

麥當勞巧克力三角派、咖哩搖搖薯條今開賣 人氣副食買1送1

限時9天！三商巧福「牛肉麵只要109元」 身分證中「4碼」免費吃

家樂福再傳熄燈！12／20結束營業 在地人錯愕：整區沒落

