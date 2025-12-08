壽司郎突停電！客摸黑吃壽司自嘲：變高級店

高雄壽司郎中正路分店昨天（7號）晚間發生停電狀況，上百位客人摸黑吃壽司。（圖／東森新聞）





高雄壽司郎中正路分店昨天（7號）晚間發生停電狀況，上百位客人摸黑吃壽司，有客人還自嘲瞬間變高級餐廳，對此，台電表示是電纜故障，造成附近民族二路跟光華一路一帶共311戶停電，由於正值用餐時間，很多客人從壽司郎跑出來，店員也只能以手機燈結帳，台電人員到場搶修，雖然一度復電，但後續又出現二次跳電情況，讓居民跟店家相當困擾。

壽司郎高雄中正店，店內一片漆黑，顧客摸黑吃壽司。

壽司郎停電用餐客人：「人都不見了。」

事發在7號晚餐時間，當時店內有上百位客人突然遇到停電，大家都措手不及，有人拿出手機當手電筒克難用餐，就連店員要結帳也得開著手機燈結帳，po文引發網友熱議，有顧客就說超扯至少停電30分鐘以上，一瞬間變高級店，還有人說猴子松鼠出來面對！一定不是缺電，怎麼突然停電，原來是台電出問題。

台電高雄區處電務副處長孫繼祖：「因電纜故障，致電力熔絲熔斷，造成311戶停電。」

當地住戶：「聽到砰一聲，它就跳電了，啊跳電就我們都還在看電視，它就突然間就沒有電了，它停了又來，來了兩次斷兩次電。」

附近住戶也遭殃，台電當下緊急派人搶修，停電範圍包括高雄市新興區民族二路，光華一路、復橫一路、開封路、，黃海街及東海街一帶，七點多停電，晚間9點50分全數復電，雖然復電了，但隔天來到壽司郎還可以看到前一晚因為臨時停電暫停營業的公告還沒撤除，至於因為受到影響的客人有沒有賠償方案，壽司郎不回應，附近其他店家當時也有客人正在用餐。

當地店家：「有的客人吃一半就退錢了，退差不多2千元左右。」

當地店家：「昨天一開始是我們一樓，跟壽司郎先停電啊，壽司郎還滿多人出來的。」

台電出包讓附近一個晚上停電二到三次，有業者還因此提早打祥，台電表示將強化線路巡檢與設備維護，以降低停電事故，只是吃個晚餐突然遇到停電，也讓店家跟客人好困擾。

