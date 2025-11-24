壽司郎突塞滿人潮！粉絲「瘋搶1物」爆哭：店沒開就排隊

壽司郎攜手「褲褲兔」推粉紅派對聯名活動，打造多款專屬料理與周邊。（壽司郎提供／朱世凱台北傳真）

壽司郎滿額加價品項包括「褲褲兔絨毛卡套夾」、「褲褲兔小物包」。（朱世凱攝）

壽司郎滿額贈活動推共4款「褲褲兔磁鐵夾」。（朱世凱攝）

藏壽司攜手哆啦A夢推出3波滿額贈活動，周邊囊括壓克力立牌、造型圓盤及束口袋。（藏壽司提供／朱世凱台北傳真）

連鎖壽司店打出療癒王牌，攜手人氣IP拉抬人氣，除了以特殊餐點撩撥消費者食慾，更有各式設計小物帶來獨特魅力，預期客流量可上漲近1成。

壽司郎與「褲褲兔」合作推出粉紅派對，除了有6間妝點粉色裝扮的主題店，還有多款專屬料理包含「褲褲兔鮪魚萩餅」、「褲褲兔雙拼派對餐」等，有機會獲得造型插卡、洋芋片夾，亦推加購與滿額贈活動，絨毛卡套夾、磁鐵夾等滿足條件即可入手，就有粉絲一早守在中華路店外排隊，甚至拿到想要的款式後忍不住爆哭，可見IP吸金力十足；品牌也預告將於12月3日起推出「海膽超值滿腹祭」，包括 「醃漬海膽海苔包」、「極上三味」、「海膽鮭魚卵烤牛肉」都能吃到。

藏壽司攜手哆啦A夢推出連3波的限量周邊，11月25日起單筆消費滿1200元，並追蹤品牌IG 、加入LINE好友及綁定會員，即可獲限量壓克力立牌、造型圓盤、束口袋，11月25日至12月1日再推「鮮饗滿鮭祭」，端出包含「生鮭魚贅澤三貫」、「魚卵贅澤三貫軍艦」在內的6款豪華餐點，呈現濃郁海味。

