壽司郎聯名《魔物獵人荒野》1月16日開跑！餐點、周邊、主題店一次看

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」再度攜手卡普空旗下《魔物獵人》，這次聯名《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）推出期間限定的「壽司郎 × MHWilds 狩獵祭」活動。官方公告指出，活動將自 1 月 16 日起至 2 月 12 日止於全台門市展開，結合聯名餐點、限量加購商品、任務式回饋與集點抽獎等多項內容，鎖定獵人族群與一般消費者同步參與。

壽司郎再度與《魔物獵人》合作（圖源：壽司郎 / CAPCOM）

本次狩獵祭同步推出三款聯名餐點，包含「灼熱鎖刃龍翼甲」、「MHWilds 增益食物」與「MHWilds 帶骨香腸」，以《魔物獵人 荒野》世界觀與魔物意象作為發想，作為活動期間的主打品項。壽司郎表示，相關餐點僅於活動期間供應，實際販售狀況依各店現場為準。

在回饋方面，活動設計多項分段式門檻。自 1 月 16 日起，消費者於全台壽司郎門市內用，單筆發票滿 500 元即可加價 200 元購買「行獵便當袋」，或加價 250 元加購「獵盤 2 入組」，兩款商品全台各限量 20,000 組，售完為止。

1 月 23 日起，單筆內用消費滿 600 元可隨機獲得「魔物剪影便利貼」一份，不累贈，數量上限為 50,000 份。後續任務將於 2 月 6 日開放，凡內用點購指定飲料組合（可口可樂、雪碧或可爾必思），以組合價 200 元即可獲得「盲袋藥水壺」一個，共有三款樣式，全台限量 20,100 個。

緊接著自 2 月 9 日起推出新春特別活動，單筆消費滿 1,000 元可獲得「開運狩獵籤」一張，共 10 款樣式、不累贈，總量 50,000 份，其中抽中「特上幸運籤」者可於現場直接兌換 500 元折價券，折價券使用期限為 2 月 17 日至 2 月 22 日，需當場拆封兌換，離櫃後恕不補發。

除消費回饋外，活動期間同步推出「百盤狩獵令」集點挑戰。消費者每累積 20 盤壽司可獲得 1 點，集滿指定點數即可投入抽獎，1 點可抽「全熟肉面紙套」，5 點可抽「絨毛爆彈桶」，各獎項名額皆為 10 名。官方提醒，集點僅限壽司圓盤計算，集點卡需妥善保存，每張卡僅能參加一次抽獎活動。

此外，本次聯名亦規劃六間主題門市進行期間限定佈置，包含台北民權建國店、南港 CityLink 店、桃園國際路店、台中福科路店、台南永康店與高雄中正店，店內將結合《魔物獵人 荒野》視覺元素打造狩獵氛圍，想特別打卡的粉絲，不妨前往這幾家店朝聖吧！