壽司郎菜單大升級！30元入門盤開吃、常態菜色擴增到185款

30元就能吃壽司郎！菜色增加到185款、7種盤價自由搭配。（壽司郎供圖）

「壽司郎」再度升級菜單，讓吃迴轉壽司更輕鬆、多元又有彈性！全台門市推出30元入門盤，甜甜價就能享受職人現點手握壽司，常態菜色也擴充至185道，涵蓋握壽司、軍艦與副餐。搭配7 段式盤色價格帶，從30元到100元，讓客人依預算自由搭配，不論想嘗鮮小點還是高檔海鮮，都能一次滿足。

壽司郎這次全面調整菜單架構，導入7段式盤價。30元奶茶盤、40元紅盤、50元綠盤、60元銀盤、70元藍盤、80元金盤、100元黑盤。

店家把基本款、創作料理與高等食材清楚分層，讓不同料理方式能以相符的價格呈現。（壽司郎供圖）

新的價格帶不僅區分基本款、創作料理與高等食材，也讓顧客用盤色直覺理解不同料理的價值，選擇更自由靈活。

常態料理增加到185款，讓客人選則更多元。（壽司郎供圖）

菜色方面，這次擴充後的常態商品，增加到185款，除了經典握壽司與軍艦，還有多款副餐、甜點與創意料理。

「橙醋果凍雞叉燒」以新鮮雞胸肉的鮮潤柔嫩，搭配橙醋果凍的清爽。（30元／盤，壽司郎供圖）

例如30元新品「橙醋果凍雞叉燒」，口感清爽柔嫩；「玉子天婦羅」外酥內嫩、搭配特製甜醬，充分展現玉子燒香甜。

「炙烤鯖魚押壽司」用炙燒方式帶出鯖魚的焦香與油脂甜味，醋飯吸附精華氣味，入口鮮香飽滿。（50元／盤，壽司郎供圖）

中高價位則有「炙烤鯖魚押壽司」「炙燒起司漢堡排」以及「青森產金目鯛炙燒」，從鮮味、香氣到口感層次都升級，滿足愛吃海鮮與重口味的食客。

「青森產金目鯛炙燒」嚴選青森縣產野生金目鯛，店內現切炙燒魚皮，香氣四溢、甘甜有回韻。（70元／盤，壽司郎供圖）

店家表示，未來會持續深化季節鮮魚、創作料理與跨界合作，透過多元品項與更彈性價格結構，讓客人每次用餐都能體驗到職人精神與幸福滋味。無論是單純想嘗鮮的入門客，或是追求高檔海鮮的饕客，都能在店裡找到最合適的選擇。

