壽司郎要收「5%清潔服務費」！開幕活動洩新規 眾人傻眼：無法接受

台灣壽司郎要開始收服務費了？新開幕的微風南山店意外曝光新規定，但其他店是否跟進尚未說明。（示意圖，資料照）

來自日本的連鎖迴轉壽司品牌壽司郎在台灣不斷展店，近日其官方臉書粉專宣布，台北「微風南山店」即將開幕，並宣布開幕的優惠活動內容。然而眾人卻發現活動條款中竟包含一項說明，表示滿額贈品的計算方式不包含「5%清潔服務費」，間接表示未來該店將加收這項費用，引發輿論熱議。

新店開幕推活動 意外曝光新收費規定

「台灣壽司郎」臉書粉專21日發文，預告微風南山店即將在下週開幕，推出各項優惠活動，包括餐點期間限定特價、消費滿額送紀念資料夾或折價小卡等。

然而真正引發議論的不是優惠內容，而是在說明消滿額的算方式，竟特別載明是以「5%清潔服務費計算前」的總金額來計算。也就是說，壽司郎的計價方式，將不再是拿了什麼顏色的盤子就付多少錢，而是加總所有盤子後，再多收5%的「清潔服務費」。

迴轉壽司要收服務費？眾人抵制 業者尚未說明

這個細節立刻引發網友熱議，不少人湧入貼文留言砲轟：「迴轉壽司給我收清潔費？」「清潔費？」「吃一半會有人來收盤子嗎」「迴轉壽司收清潔費好意思喔」「抵制，無法接受」「你敢收我就敢抵制全台灣壽司郎」。

過去不管是台灣或是日本的壽司郎，都沒有所謂的清潔服務費項目，這次微風南山的新店開幕卻特別載明這項新規定，讓人好奇是否是這家店的特殊規訂，亦或是從該店率先開始實施、後續陸續跟進，目前業者尚無對此做出說明。

