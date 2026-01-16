壽司郎變獵人集會所！《魔物獵人 荒野》狩獵祭開跑，吃壽司也能解任務！

（圖／壽司郎提供）

壽司郎再度攜手《魔物獵人 荒野》，於1月16日至2月12日推出期間限定的「壽司郎狩獵祭」，不只推出聯名餐點與限定周邊，更直接把餐廳升級成獵人們的現實集會所，讓用餐這件事多了一層「任務感」。

這次聯名菜單以「封面魔物」與「獵人補給」為靈感，首波推出的「灼熱鎖刃龍翼甲」、「MHWilds 帶骨香腸」、「MHWilds增益食物」主打炙烤香氣與高蛋白設定，每份餐點還會隨機附贈印有魔物圖樣的限定插卡，對玩家來說，根本就是吃飯順便刷裝備。

2月6日起再加碼推出盲袋藥水飲料組，包含熱飲、冷飲與元氣飲料三種瓶身設計，完美還原遊戲中的經典道具，補足獵人出發前的體力值。

在周邊與滿額活動上，壽司郎同樣火力全開。活動期間單筆消費滿500元，可加購行獵便當袋；滿600元贈送魔物剪影便利貼；2月9日起消費滿1,000元，還能抽「開運狩獵籤」，最幸運的「特上幸運」甚至可直接兌換500元折價券。

更有趣的是，這次聯名不只停留在店內。壽司郎同步推出期間限定的「獵人公會任務」，包含百盤狩獵令與每週更新的緊急任務，消費盤數能累積點數抽獎，還能透過官方粉專接取任務，讓線下用餐與線上互動形成完整循環。

為了讓世界觀更到位，壽司郎更在全台打造6間主題限定店，從台北、桃園、台中一路延伸到台南、高雄，店內佈置直接把《魔物獵人》的壯闊氛圍搬進現實。

另一頭，加州椰子集團旗下的CACO、WAVE SHINE 與CACO Cafe，攜手泰國療癒系IP Butterbear，推出跨足服裝與餐飲的「城市療癒計畫」。以「城市 × 療心 × Butterbear」為主軸，首站選在台南新光三越西門新天地登場，之後也將巡迴至高雄夢時代、台北101與台北東區等地。CACO Cafe 被設定為「城市裡的療心據點」，從空間到餐點都充滿柔軟細節，包含造型雞蛋糕、奶油咖啡與帶有泰式風味的打拋豬米漢堡，讓人短暫抽離忙碌節奏。

