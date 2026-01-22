壽司郎開新分店！被抓包「首收5%清潔服務費」 眾炸鍋：自助還收錢

生活中心／朱祖儀報導

壽司郎微風南山店將開幕。（圖／翻攝自台灣壽司郎臉書）

日式迴轉壽司品牌「壽司郎」受到許多廣大饕客喜愛，在台灣不斷展店，近日宣布將進駐微風南山，屆時開幕也將有一系列優惠活動，不過有眼尖網友發現，優惠計算方式中，竟出現「5%清潔服務費」，間接表示該店日後將收取服務費，眾人瞬間炸鍋。

壽司郎進駐微風南山 將收清潔服務費

台灣壽司郎在官方臉書公告，微風南山店將於1月26日開幕，除了部分壽司特價之外，單筆消費滿400元以上，還將贈送微風南山店限定資料夾1個，也會送優惠小卡。

不過幾乎每個特別活動，說明滿消費額的計算方式，都有特別說明「5%清潔服務費計算前」，也就是說該店開幕後計畫方式，除了計算盤子數量之外，還將加上5%清潔服務費。

壽司郎收清潔費掀熱議

不少網友看了紛紛怒轟，「迴轉壽司收清潔費，好意思喔」、「抵制，無法接受」、「吃一半會有人來收盤子嗎？」也有人轉貼至Threads討論，「可悲的是台灣還是很多人會去吃給店家5%，不是給員工」、「果然外商來台灣都會台化」、「自己報到、自己入座、自己拿要吃的餐點、自己點餐、自己裝水、自己拿濕紙巾，會跟店員接觸到只有結帳算盤子的時候，這樣還要收服務費喔？」

由於目前台灣壽司郎旗下分店均未收取清潔服務費，微風南山預計成為首個試點門市，不確定未來是否會擴及所有門市，目前業者尚未說明。

