壽司郎「年終賀蟹」、這一盤要1314元！肯德基聖誕首爾巨大桶平安夜開嗑
記者李鴻典／台北報導
年末將臨，台灣壽司郎推出「年終賀蟹」活動，獻上多款期間限定螃蟹壽司，從鮮甜飽滿的帝王蟹、香甜細緻的松葉蟹，到濃郁鮮美的紅雪蟹，每一道都兼具視覺與味覺享受。另外，人氣款「紅雪蟹肉海苔包」、「芡汁蟹肉茶碗蒸」等美味餐點也同步回歸。
於12月24日起至1月11日期間，限時19天推出「年終賀蟹」期間限定菜色，囊括多款鮮美螃蟹品項；其中「炙燒一本奢華帝王蟹腳」嚴選體型超巨的帝王蟹腿肉，於新鮮狀態急速冷凍處理，完整保留鮮甜滋味，再於店鋪炙燒而成。蟹香四溢、肉質肥美，介於生熟之間的細緻口感格外迷人，搭配蟹味噌或鮭魚卵享用，豪華感十足，全台限量1300份，需事先一日電話預約才吃得到！想吃口袋也要夠深！因為炙燒一本奢華帝王蟹腳一隻要價$1,314。
「特大生松葉蟹」採用季節嚴選的大尺寸生松葉蟹腿肉，肉質柔軟細緻，入口即可感受到綿密與彈嫩交織的層次口感；「生松葉蟹」季節嚴選的生松葉蟹腿肉，鮮甜飽滿，風味純粹，留下鮮美而耐吃的餘韻；「鮭魚卵蟹肉押壽司」將紅雪蟹肉搭配蟹味噌、薑片與白芝麻醋飯，押製成風味鮮明的押壽司，蟹肉清甜、蟹味濃郁，與醋飯的清爽酸香形成良好平衡，建議與海苔與鮭魚卵一同享用，美味升級。
往年熱賣的「紅雪蟹肉海苔包」再度回歸，相比松葉蟹，紅雪蟹的甜味更為鮮明、蟹香濃度也更突出，且肉汁含量較高，搭配蟹膏點綴，再以海苔包裹品嘗，一口吃下好滿足；「辣醬酥炸軟殼蟹」將香脆鮮甜的蟹肉，搭配由番茄、辣椒與大蒜調製的特製辣醬，可嘗到蟹香與辛辣交織，爽快過癮。
另外，茶碗蒸亦期間限定豪華升級，推出「芡汁蟹肉茶碗蒸」，加入松葉蟹身肉和滿溢著柴魚香氣的滑順芡汁，鮮味層層堆疊，入口溫潤，帶來暖胃的舒適感，冬天嘗來更暖和。
一桶滿足所有人的味蕾！因應平安夜與年末相聚需求，肯德基推出「聖誕首爾巨大桶」限定方案，透過一次到位的餐點組合，讓相聚回到家中餐桌，讓陪伴成為平安夜最重要的儀式。活動期間，原價1,099元的聖誕首爾巨大桶，以888元限時推出。
「聖誕首爾巨大桶」內容物：
冬日限定｜雪花乳酪脆雞：以經典咔啦脆雞為基底，均勻撒上細緻如雪的特製乳酪粉，充滿韓式風味。外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，鹹香乳酪與濃郁奶香在口中完美交織，每一口都是濃濃的冬日幸福感。
夢幻聯動｜奇巧可可流心三重奏蛋撻：攜手全球知名巧克力品牌 KITKAT® 打造。酥脆撻皮包裹著濃郁可可流心，苦甜適中的大人系風味，是甜點控絕對不能錯過的奢華享受。
暖心回歸｜草莓奶油比司吉：人氣單品強勢回歸！鬆軟的比司吉淋上香甜草莓奶油醬，酸甜滋味為聖誕跨年大餐畫下完美句點。
三商餐飲歲末優惠齊發；三商炸雞買1桶送1斤特價 333 元、鮮五丼買套餐送主餐、福勝亭雙人套餐特價 399 元、拿坡里披薩買大送大等，優惠一次到位。
三商炸雞自12月12日至明年1月5日推出肉食控專屬優惠，展現「肉量大、滋味足」的品牌優勢。購買 5 隻酷樂雞腿即贈送 1 斤滋汁腿排桶，原價 620 元，特惠價 333 元。三商i美食 APP 會員再享加碼回饋，扣 3 點紅利領券享會員特惠價 325 元。另有三款口味的灑粉酥炸棒腿 6 隻原價 169 元，特惠價 99 元。周邊點心同步降價，玉米筍原價 89 元，特惠價 39 元。煉乳銀絲卷原價 89 元，特惠價 49 元。
福勝亭於12月26日至12月31日開放三商i美食 APP 領券，主打「職人手作炸物」的高品質回饋。單人餐包含開運豬排定食與芝麻牛蒡絲，原價 265 元，特惠價 199 元。雙人餐包含開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、微笑薯薯與兩杯飲料，原價 575 元，特惠價 399 元。活動期間結帳滿 399 元再贈送奶油白醬起司豬排丼定食 85 折優惠券。
拿坡里即日起至明年1月7日主打新品披薩優惠。內用或外帶點購新品披薩享買大送大，特惠價 490 元。三款新品包含金賞烏魚子披薩將海味與起司結合呈現濃郁鹹香，招牌牛丼披薩以特調牛丼醬汁搭配牛肉片展現經典日式風味，五重起司派對披薩使用五款起司堆疊出香濃牽絲口感。《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》電影版檔期，點購指定套餐加碼贈送限量木漿海綿一個，可愛吸睛且手感紮實，數量有限送完為止。
麥當勞「蕈菇滿福系列」12月24日起限期回歸，此次與日本知名雙向藝術家野村一晟合作，打造全新「滿福到・好運到」包裝。還有連續10週相繼登場的多重早餐優惠，其中早餐「好運雙人餐組」與麥當勞LINE官方帳號隨買店取「早餐量購組」，皆可享最低65折起。
為了讓菇迷們再次品嚐這份想念的滋味，麥當勞自 12 月 24 日起至 2026 年 3 月 3 日止，一次集結「蕈菇滿福全系列」，限時推出「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」與「蕈菇青蔬滿福堡」。
漢堡王即日起「超值奔Fun組」生力軍報到，原價79元的地瓜薯，納入任選三樣只要100元的點心組合限量開賣，優惠直逼42折。漢堡王地瓜薯採用台農 66 號紅肉地瓜，外層炸到金黃香脆，裡面包著粉嫩香甜香的地瓜肉，口感層層驚喜，紅薯香氣濃郁，趁熱吃尤其過癮。
Q Burger「世界風味賞」登場！本次「台灣讚」以「將熱炒、夜市美味都搬進Q Burger」為概念，主打超狂台味單品。Q Burger世界風味賞「台灣讚」推出熟悉台灣味的三杯杏鮑菇雞堡、塔香鹹豬肉蛋吐司、糖醋脆雞漢堡；也將炸至金黃酥脆的鹹酥雞，撒上絕佳佐料九層塔增添層次，再搭配選用台農出品的地瓜薯條，推出「台雞搭薯薯」點心拼盤；同時推出「鮮奶黑糖珍珠」還有冬季限定飲品「美梅氣泡飲」。
美廉社每周四的APP隨買隨取「超瘋價」準時來囉！吃鍋一定要吃菜，新鮮又美味的鍋物好夥伴「茼蒿」（200g）現在一包39元；「Simple Life 粉絲」（180g）一件25元；湯底是靈魂，酸香涮嘴「心樸韓式泡菜」（600g）最適合，現在超瘋價一罐只要99元！12月25日（四）上午9:00起在美廉社APP隨買隨取開賣，會員限購各1組，數量有限，售完為止。
更多三立新聞網報導
這樣買絕對不踩雷！87%台灣人送禮首選曝光 地區限定是關鍵
傳奇合作最終篇章！UNDEFEATED × Nike Air Max 95 Medium Olive登場
王ADEN臭臉事件 律師開噴：心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手
攜手理光RICOH GR！「街拍神器」realme GT 8 Pro登場、售價出爐
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 4 小時前 ・ 63
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 7 小時前 ・ 107
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 123
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 57
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 104
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 8 小時前 ・ 246
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 5
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 407
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 61
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 202
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 8
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 21
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 449
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11