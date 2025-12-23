壽司郎「年終賀蟹」、這一盤要1314元！肯德基聖誕首爾巨大桶平安夜開嗑

記者李鴻典／台北報導

年末將臨，台灣壽司郎推出「年終賀蟹」活動，獻上多款期間限定螃蟹壽司，從鮮甜飽滿的帝王蟹、香甜細緻的松葉蟹，到濃郁鮮美的紅雪蟹，每一道都兼具視覺與味覺享受。另外，人氣款「紅雪蟹肉海苔包」、「芡汁蟹肉茶碗蒸」等美味餐點也同步回歸。

台灣壽司郎多款螃蟹壽司、經典品項登場。（圖／品牌業者提供）

於12月24日起至1月11日期間，限時19天推出「年終賀蟹」期間限定菜色，囊括多款鮮美螃蟹品項；其中「炙燒一本奢華帝王蟹腳」嚴選體型超巨的帝王蟹腿肉，於新鮮狀態急速冷凍處理，完整保留鮮甜滋味，再於店鋪炙燒而成。蟹香四溢、肉質肥美，介於生熟之間的細緻口感格外迷人，搭配蟹味噌或鮭魚卵享用，豪華感十足，全台限量1300份，需事先一日電話預約才吃得到！想吃口袋也要夠深！因為炙燒一本奢華帝王蟹腳一隻要價$1,314。

炙燒一本奢華帝王蟹腳$1314，預訂才吃得到。（圖／品牌業者提供）

「特大生松葉蟹」採用季節嚴選的大尺寸生松葉蟹腿肉，肉質柔軟細緻，入口即可感受到綿密與彈嫩交織的層次口感；「生松葉蟹」季節嚴選的生松葉蟹腿肉，鮮甜飽滿，風味純粹，留下鮮美而耐吃的餘韻；「鮭魚卵蟹肉押壽司」將紅雪蟹肉搭配蟹味噌、薑片與白芝麻醋飯，押製成風味鮮明的押壽司，蟹肉清甜、蟹味濃郁，與醋飯的清爽酸香形成良好平衡，建議與海苔與鮭魚卵一同享用，美味升級。

特大生松葉蟹$130。（圖／品牌業者提供）

往年熱賣的「紅雪蟹肉海苔包」再度回歸，相比松葉蟹，紅雪蟹的甜味更為鮮明、蟹香濃度也更突出，且肉汁含量較高，搭配蟹膏點綴，再以海苔包裹品嘗，一口吃下好滿足；「辣醬酥炸軟殼蟹」將香脆鮮甜的蟹肉，搭配由番茄、辣椒與大蒜調製的特製辣醬，可嘗到蟹香與辛辣交織，爽快過癮。

辣醬酥炸軟殼蟹$60。（圖／品牌業者提供）

另外，茶碗蒸亦期間限定豪華升級，推出「芡汁蟹肉茶碗蒸」，加入松葉蟹身肉和滿溢著柴魚香氣的滑順芡汁，鮮味層層堆疊，入口溫潤，帶來暖胃的舒適感，冬天嘗來更暖和。

芡汁蟹肉茶碗蒸$80。（圖／品牌業者提供）

一桶滿足所有人的味蕾！因應平安夜與年末相聚需求，肯德基推出「聖誕首爾巨大桶」限定方案，透過一次到位的餐點組合，讓相聚回到家中餐桌，讓陪伴成為平安夜最重要的儀式。活動期間，原價1,099元的聖誕首爾巨大桶，以888元限時推出。

肯德基「聖誕首爾巨大桶」即日起至12月31日止限時$888。（圖／品牌業者提供）

「聖誕首爾巨大桶」內容物：

冬日限定｜雪花乳酪脆雞：以經典咔啦脆雞為基底，均勻撒上細緻如雪的特製乳酪粉，充滿韓式風味。外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，鹹香乳酪與濃郁奶香在口中完美交織，每一口都是濃濃的冬日幸福感。

肯德基「雪花乳酪脆雞」以經典咔啦脆雞為基底，均勻撒上特製乳酪粉。（圖／品牌業者提供）

夢幻聯動｜奇巧可可流心三重奏蛋撻：攜手全球知名巧克力品牌 KITKAT® 打造。酥脆撻皮包裹著濃郁可可流心，苦甜適中的大人系風味，是甜點控絕對不能錯過的奢華享受。

暖心回歸｜草莓奶油比司吉：人氣單品強勢回歸！鬆軟的比司吉淋上香甜草莓奶油醬，酸甜滋味為聖誕跨年大餐畫下完美句點。

肯德基攜手KITKAT®推出「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，增添節慶濃郁可可香；「草莓奶油比司吉」一口感受冬日甜點的幸福氛圍。（圖／品牌業者提供）

三商餐飲歲末優惠齊發；三商炸雞買1桶送1斤特價 333 元、鮮五丼買套餐送主餐、福勝亭雙人套餐特價 399 元、拿坡里披薩買大送大等，優惠一次到位。

三商炸雞5隻酷樂雞腿加贈1斤滋汁腿排桶，原價620元，特惠價333元。（圖／品牌業者提供）

三商炸雞自12月12日至明年1月5日推出肉食控專屬優惠，展現「肉量大、滋味足」的品牌優勢。購買 5 隻酷樂雞腿即贈送 1 斤滋汁腿排桶，原價 620 元，特惠價 333 元。三商i美食 APP 會員再享加碼回饋，扣 3 點紅利領券享會員特惠價 325 元。另有三款口味的灑粉酥炸棒腿 6 隻原價 169 元，特惠價 99 元。周邊點心同步降價，玉米筍原價 89 元，特惠價 39 元。煉乳銀絲卷原價 89 元，特惠價 49 元。

福勝亭雙人跨年定食組原價575元，特惠價399元。（圖／品牌業者提供）

福勝亭於12月26日至12月31日開放三商i美食 APP 領券，主打「職人手作炸物」的高品質回饋。單人餐包含開運豬排定食與芝麻牛蒡絲，原價 265 元，特惠價 199 元。雙人餐包含開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、微笑薯薯與兩杯飲料，原價 575 元，特惠價 399 元。活動期間結帳滿 399 元再贈送奶油白醬起司豬排丼定食 85 折優惠券。

拿坡里披薩.炸雞購買指定套餐贈限量海綿寶寶木漿海綿。（圖／品牌業者提供）

拿坡里即日起至明年1月7日主打新品披薩優惠。內用或外帶點購新品披薩享買大送大，特惠價 490 元。三款新品包含金賞烏魚子披薩將海味與起司結合呈現濃郁鹹香，招牌牛丼披薩以特調牛丼醬汁搭配牛肉片展現經典日式風味，五重起司派對披薩使用五款起司堆疊出香濃牽絲口感。《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》電影版檔期，點購指定套餐加碼贈送限量木漿海綿一個，可愛吸睛且手感紮實，數量有限送完為止。

麥當勞「蕈菇滿福系列」12月24日起限期回歸，此次與日本知名雙向藝術家野村一晟合作，打造全新「滿福到・好運到」包裝。還有連續10週相繼登場的多重早餐優惠，其中早餐「好運雙人餐組」與麥當勞LINE官方帳號隨買店取「早餐量購組」，皆可享最低65折起。

麥當勞「蕈菇滿福系列」以軟Q的春麥滿福麵包為基底，搭配翻炒切片蕈菇與黑胡椒醬，鹹香層次在口中綻放。（圖／品牌業者提供）

為了讓菇迷們再次品嚐這份想念的滋味，麥當勞自 12 月 24 日起至 2026 年 3 月 3 日止，一次集結「蕈菇滿福全系列」，限時推出「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」與「蕈菇青蔬滿福堡」。

麥當勞四款「好運雙人早餐餐組」同步限時登場，最低65折起，快揪親友以晨間美味分享滿福好運。（圖／品牌業者提供）

漢堡王即日起「超值奔Fun組」生力軍報到，原價79元的地瓜薯，納入任選三樣只要100元的點心組合限量開賣，優惠直逼42折。漢堡王地瓜薯採用台農 66 號紅肉地瓜，外層炸到金黃香脆，裡面包著粉嫩香甜香的地瓜肉，口感層層驚喜，紅薯香氣濃郁，趁熱吃尤其過癮。

三樣100元的「超值奔Fun組」12/22起有限量供應的地瓜薯。（圖／品牌業者提供）

Q Burger「世界風味賞」登場！本次「台灣讚」以「將熱炒、夜市美味都搬進Q Burger」為概念，主打超狂台味單品。Q Burger世界風味賞「台灣讚」推出熟悉台灣味的三杯杏鮑菇雞堡、塔香鹹豬肉蛋吐司、糖醋脆雞漢堡；也將炸至金黃酥脆的鹹酥雞，撒上絕佳佐料九層塔增添層次，再搭配選用台農出品的地瓜薯條，推出「台雞搭薯薯」點心拼盤；同時推出「鮮奶黑糖珍珠」還有冬季限定飲品「美梅氣泡飲」。

Q Burger世界風味賞「台灣讚」，用台式美味開啟美好一天。（圖／品牌業者提供）

美廉社每周四的APP隨買隨取「超瘋價」準時來囉！吃鍋一定要吃菜，新鮮又美味的鍋物好夥伴「茼蒿」（200g）現在一包39元；「Simple Life 粉絲」（180g）一件25元；湯底是靈魂，酸香涮嘴「心樸韓式泡菜」（600g）最適合，現在超瘋價一罐只要99元！12月25日（四）上午9:00起在美廉社APP隨買隨取開賣，會員限購各1組，數量有限，售完為止。

酸香涮嘴「心樸韓式泡菜」。（圖／品牌業者提供）

