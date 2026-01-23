壽司郎「收5%服務費」惹議 業者：新店型有點餐巨幕、專人清潔

壽司郎微風南山店「收5%服務費」惹議。（示意圖／壽司郎官網）

日本連鎖迴轉壽司品牌壽司郎，將於26日進駐台北信義微風南山，不過在公告內的滿額優惠條件中，網友發現竟特別註明「5%清潔服務費」，等於宣告該店未來除了依盤計價外，還將另加收5%服務費用，引起熱議。對此，業者今（23）日回應表示，南山店將引進台灣首個DIGIRO數位迴轉系統，同時還有專人帶位、桌面清潔，一般門市並不會收取。

壽司郎微風南山店將於1月26日盛大開幕，日前曝光開幕優惠，包含極上鮪魚大腹特價40元、水煮大松葉蟹特價80元等，且消費滿400元以上送折價小卡、限定資料夾。不過，網友發現公告內文表明「單筆消費折扣後滿400元以上（5%清潔服務費計算前）」，質疑竟要開始收取服務費。

廣告 廣告

消息曝光後，不只官方臉書粉專湧入網友留言，社群平台上也掀起討論，網友紛紛表示「迴轉壽司收清潔費好意思喔」、「無法接受」、「什麼都自己來還收服務費」、「果然外商來台灣都會台化」。

對此，壽司郎總公司澄清表示，微風南山店是台灣首度引進「DIGIRO數位迴轉壽司系統」的新店型，其導入巨型螢幕、數位壽司迴轉鏈與互動趣味遊戲，同時還有專人帶位、桌面清潔，因此才收取清潔服務費。

壽司郎也強調，「未來只有這種新店型才會收取5%清潔服務費，一般門市並不會收取」。新店型最吸睛的莫過於店內設置的巨型螢幕，尺寸達到寬150公分、高50公分，可以直覺地瀏覽各式餐點；另外，螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動萌抱壽司小遊戲，有機會獲得小禮物。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲

Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性

「我再ven一次」爆紅是什麼哏？她神模仿影片曝光 惹怒中國人