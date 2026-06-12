壽司郎「新光三越左營店」開幕雙滿月，限時6天、7大店鋪祭出感謝回饋

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壽司郎「新光三越左營店」開幕雙滿月，推出限時6天、7大店鋪感謝優惠活動。 （壽司郎提供）

（另開新視窗）

記者王正平／高雄報導

歡慶壽司郎「新光三越左營店」雙滿月，並感謝高雄消費者長期以來的支持，壽司郎於6月13 日至18日，在高雄全市7家店鋪同步推出限時活動，期盼能以最在地的誠意，帶給高雄顧客溫馨的用餐體驗。

本次活動挑選2款深受顧客喜愛的人氣商品。首先是肉質細緻、香氣濃郁的「炙烤鮭魚肚」原價2貫40元，活動期間由原本的2貫升級為「2加1貫」， 加量不加價，鮭魚愛好者絕對別錯過；另一款則是去年壽司郎甜點排行榜奪冠的「北海道牛奶霜淇淋」，於活動期間「買一送一」，其濃郁綿密的純正奶香與冰涼口感，適合在夏日裡與親友一同分享。

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限時6天的活動，僅在高雄7家店舖登場，包含高雄夢時代店、高雄中正店、高雄鳳山店、高雄義享天地店、高雄岡山樂購廣場店、高雄美術館店及新光三越左營店，無論是平日下班後的放鬆聚會，或是週末與家人朋友的溫馨聚餐，都歡迎前往共襄盛舉，享受簡單美好的用餐時光。