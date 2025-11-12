壽司郎「螃蟹季」登場！獨家一幻蝦湯拉麵 藏壽司《哆啦A夢》扭蛋必收

生活中心／賴俊佑報導

壽司郎「感蟹祭」集結松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹，帶來多款奢華壽司與限定料理。（圖／壽司郎提供）

領到普發萬元好好犒賞自己！壽司郎推出「感蟹祭」，集結松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹，帶來多款奢華壽司與限定料理，並首次合作「一幻」推出限定蝦味噌拉麵；藏壽司推出13款《哆啦A夢》造型扭蛋，完成任務有機會獲得限量旅袋、造型貼紙，還有5款國際料理和4款新品等您品嚐；爭鮮開賣人蔘雞湯、韓味壽司，寒冬幫您暖胃暖心。

壽司郎「感蟹祭」多款奢華壽司 聯名「一幻」推蝦湯拉麵

一年就等這一檔！壽司郎11月12日起(至售完為止)推出冬季限定「感蟹祭」，集結三大特色名蟹松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹的鮮甜精華，帶來多款極致奢華壽司與限定料理，首推「豪華蟹總匯」以紅雪蟹、松葉蟹及較少見的深海紅蟹，3種蟹肉層層堆疊，一口享受滿滿蟹味，另推薦「水煮松葉蟹」、「蟹膏紅雪蟹」、「北海道產帝王蟹海苔包」、「爆量3種海味軍艦」。

「奢華蟹鮪拼盤」5款頂級食材一次集結，黑鮪魚大腹與中腹油花細膩，搭配生松葉蟹、水煮松葉蟹與紅雪蟹肉紫蘇葉包，完美呈現極致高檔的海味盛宴；還有「螃蟹奶油可樂餅」同步回歸以及冬季甜點「香草冰淇淋＆栗子地瓜派」全新登場。

壽司郎首次與拉麵名店「一幻」合作推出「一幻蝦味噌拉麵」。(圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎首次與北海道拉麵名店《一幻》合作推出「一幻蝦味噌拉麵」，選用甜蝦並加入台灣在地葡萄蝦小火細熬數小時，將蝦殼與蝦頭的鮮香精華完整融入湯底，融合味噌醬底後，湯頭濃郁卻不膩口，再綴上《一幻》的靈魂蝦味麵酥，整碗拉麵滿滿蝦味精華，鹹香、濃厚、甘甜在口中依序展開，打造出僅於台灣壽司郎才能品嚐到的限定版新風味。

藏壽司推出13款《哆啦A夢》扭蛋。(圖／藏壽司提供）

藏壽司13款《哆啦A夢》造型扭蛋 5萬國料理＋4新品開吃

藏壽司11月14日首度推出13款《哆啦A夢》造型扭蛋，5款公仔吊飾、4 款磁鐵書籤和 4 款胸章，哆啦A夢與哆啦美化身各種壽司造型，療癒模樣粉絲必收；另外全台5間分店打造成哆啦A夢主題店，分別是板橋遠科店、基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店及高雄岡山店，11月14日起完成拍照打卡任務，就有機會把超可愛的哆啦 A 夢murmur 輕簡旅袋帶回家。

驚喜再加碼！哆啦 A 夢限店滿額贈也同步開跑，只要至全台 13 間指定店舖消費滿 600元，追蹤藏壽司官方 Facebook，即可獲得哆啦 A 夢「造型貼紙」1張，4款共限量 13,000張。

藏壽司推出5款國際料理，嚐遍韓國、馬來西亞、新加坡、義大利、帛琉美味。（圖／藏壽司提供）

藏壽司11月推出4款新品，牛五花、白身魚入菜。（圖／藏壽司提供）

藏壽司帶你環遊世界！11 月 11 日起推出結合各國文化的道地料理，包括韓國「辣醬蝦」、馬來西亞「參峇辣醬唐揚蝦」、新加坡「辣椒螃蟹」、義大利「肉片佐巴薩米克醋」和帛琉「Aho 香濃椰奶糰子」；除了萬國料理，11月還有4款新品，包括「鮭魚卵醋漬鰶魚薑片海苔包」、「蔥花鹽味牛五花」、「梅香柴魚花小貝柱軍艦」和「酥脆白身魚」，各種海陸一次滿足。

爭鮮開賣人蔘雞湯和多到韓風料理。(圖／爭鮮提供）

爭鮮開賣人蔘雞湯 爭鮮PLUS限定韓辣雙醬炸蝦

爭鮮11月11日推出多道冬季新品，包括以蔘香入菜的「韓風人蔘雞湯」、結合日韓風味的「韓風鰻魚三味」、「韓味和牛三重奏」以及「韓風鮭鮪雙鮮卷」等，從湯品到壽司層次多變、溫潤辛香兼具；爭鮮PLUS更推出限定的「韓辣雙醬炸蝦」，外酥內嫩的炸蝦搭配韓式辣椒沙拉與柚子乳酪醬，微辣果香在口中交織，為冬季菜單增添亮點。

