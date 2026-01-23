壽司郎「5%清潔服務費」引熱議 業者：「新店型」有專人帶位清潔

台北市 / 林彥廷 綜合報導

知名連鎖壽司店壽司郎日前宣布「微風南山店」將於1月26日開幕，並於粉專PO出開幕限定優惠，但內文中「5%清潔服務費」引發民眾討論，更讓不少人紛紛直呼「清潔費就抵制」、「吃一半會有人來收盤子嗎」。對此，壽司店於今日記者會上回應，

壽司郎表示，微風南山店是台灣首度引進的「DIGIRO數位迴轉」系統的門市，設置的巨型螢幕，尺寸達到寬150公分、高50公分，讓顧客更直覺瀏覽餐點，也能玩小遊戲拿禮物。

壽司郎提到，為提升用餐品質，店內將安排專人帶位，每桌將另酌收5%清潔服務費，未來同店型將會收取5%清潔服務費。

