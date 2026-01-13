壽司郎X魔物獵人狩獵祭開跑！3聯名菜色、6週邊搶翻 百盤任務等你挑戰

生活中心／賴俊佑報導

壽司郎再次與魔物獵人聯名，推出3款新菜、6款週邊。(圖／壽司郎提供）

獵人們集結於餐桌！壽司郎與Monster Hunter Wilds(魔物獵人 荒野)推出3款聯名菜色、1款飲料組和6款週邊，還有「百盤狩獵令」和「緊急任務」等著台灣玩家挑戰；另外，高雄林園首間藏壽司來了，開幕期間祭出為期 14天的9折優惠，還有三麗鷗家族「束口便當袋」滿額贈。

壽司郎×Monster Hunter Wilds(魔物獵人 荒野)

壽司郎狩獵祭1月16日至2月12日登場！聯名菜單以「封面魔物」與「獵人補給」為靈感設計，1月16日首推「灼熱鎖刃龍翼甲」、「MHWilds帶骨香腸」、「MHWilds增益食物」3款以炙烤香氣與高蛋白補給為特色，每份皆隨機附贈印有魔物圖案的限量插卡，堪稱收藏家的狩獵戰利品；2月6日起另推出盲袋藥水飲料組，「熱飲」、「冷飲」、「元氣飲料」3款能量飲料瓶設計，以遊戲中熟悉的圖示還原，補足獵人出發前的體力值。

野營補給、任務報酬 限量週邊、滿額贈波段式推出

壽司郎魔物獵人限量週邊！1月16日起消費滿額500元，即可以200元加購「行獵便當袋」，將遊戲經典道具圖示融入設計，是外出冒險的完美補給袋；「獵盤2入組」印有魔物圖紋的食器套組，象徵獵人榮譽之盤，加購價250元。每款皆全台限量20,000組，售完即絕版。

壽司郎魔物獵人滿額贈！1月23起起單筆消費滿600元即可獲得「魔物剪影便利貼」乙份；2月9日起單筆消費滿1000元即可獲得「開運狩獵籤」一張，共10款分為小吉、中、吉、大吉、大狩運及特上幸運，隨機贈送，若抽中「特上幸運」者可立即兌換500元折價券一張。數量有限送完為止。

壽司郎打造6家魔物獵人 荒野主題限定店。(圖／壽司郎提供）

食力挑戰！百盤狩獵令×緊急任務限時展開

壽司郎發布「百盤狩獵令」和「緊急任務」；活動期間至店內用餐，每20盤可得1點、40盤可得2點,依此類推，集滿1點有機會抽中「全熟肉面紙套」、集滿5點有機會抽中「絨毛爆彈桶」；每週一上午10:00(1月19日、1月26日和2月02日) 獵人可前往壽司郎台灣官方粉絲專頁接取緊急任務，完成指定條件即可獲得抽獎報酬機會。

此外，壽司郎打造6家魔物獵人 荒野主題限定店，分別為台北民權建國店、南港CITYLINK店、桃園國際路店、台中福科路店、台南永康店以及高雄中正店，讓粉絲置身於狩獵世界中。

高雄林園首間藏壽司開幕，連14天推9折優惠。(圖／藏壽司提供)

高雄林園首間藏壽司 連14天9折優惠

藏壽司再度拓點南台灣！全新門市「林園沿海路店」正式進駐高雄林園區， 1 月 20 日起試營運、1月27日正式開幕，1月 20日至 2月 2日限時 14 天，凡到店用餐並完成官方社群追蹤與指定打卡任務，整筆訂單即享九折優惠。

除開幕優惠外，藏壽司更攜手三麗鷗家族加碼推出滿額贈好禮，1月 20日起至林園沿海路店消費滿1,200元，並完成追蹤藏壽司官方 Facebook 或 Instagram、加入官方 LINE好友並綁定會員等指定流程，即可獲得可愛又實用的三麗鷗家族「束口便當袋」乙個，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款人氣設計，限量300份，送完為止。

回應廣大網友期待，藏壽司宣布「香菇天婦羅」好評回歸，還有多樣新品連發！香氣四溢的「炙烤塔塔醬鮭魚」、清爽彈牙的「鮮蝦佐千島沙拉醬」及「豬肉薑絲烏龍麵（溫）」暖心上市！

