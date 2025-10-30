壽喜燒員工打架並遭控職場霸凌 業者：對暴力零容忍

新竹市 / 綜合報導

日前有民眾到新竹知名百貨內的連鎖壽喜燒店用餐，卻撞見員工在廚房內場發生爭執，不只大聲叫囂還動手推擠。畫面曝光後，引發網友熱議，離職員工出面控訴，曾在同一間店遭到職場霸凌。對此，當事餐飲業者回應，對於暴力行為零容忍，已經立刻啟動內部調查，而針對霸凌案件，會再次檢視內部管理與溝通機制。

隔著咖啡色門簾，在餐廳廚房內，戴著帽子的內場員工，先是大聲叫罵之後動手推擠，打架，好幾人上前幫忙，把打架的人架開來，過不久又有一名店員，走進去查看。

廣告 廣告

目擊民眾說：「突然開始叫囂這樣然後就打起來了，然後後來是有看到有一個比較生氣員工走出去，可能被主管之類的再請出店裡。」目擊民眾也表示，員工打完架後，沒有特別關心或致歉，反而像沒事一樣，逐桌詢問有什麼菜沒上嗎，讓他心理默默想問，剛剛的格鬥賽是主菜嗎。

民眾說：「不趕快走開的話，搞不好我會受到無妄之災被打到多倒楣，對不對，我認為它們這個餐廳管理制度上是有問題的。」畫面曝光後讓其他民眾也都嚇壞，火爆衝突25日中午，發生在新竹知名百貨的連鎖壽喜燒店，事後還有曾在同間店工作的員工，出面控訴曾在這被職場霸凌。

投訴員工說：「就是腳有點負荷不了，他就又接著說你是交男友喔哈哈哈，你知道為什麼他要一直幫你善後嗎，因為你就是全身都是X啊，然後廚房就哄堂大笑。」員工離職後向總公司投訴，最終職場霸凌申訴成立，言語騷擾部分沒有具體事證，因此不成立。

遭霸凌員工說：「常常就是有像店長啊，在店內大吼啊，或是單獨在角落兇某一位同事之類的。」針對員工管理爭議連環爆，當事業者事後發出聲明，對職場暴力零容忍，已啟動內部調查，至於霸凌案件也已經和派遣公司，共同展開調查，經審閱資料後決議案件不成立，會再次檢視內部管理與溝通機制，就怕店內上演全武行又爆出職場霸凌，讓品牌形象大打折扣。

原始連結







更多華視新聞報導

廚房全武行.消費者憂被波及 壽喜燒業者：暴力零容忍

葉元之遭檢舉涉職場霸凌 北市勞檢「查無當事勞工出勤紀錄」

吃壽喜燒腹瀉住院 消費者控業者竟送爛蘋果慰問

