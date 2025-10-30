壽喜燒員工打架並遭控職場霸凌 業者：對暴力零容忍
新竹市 / 綜合報導
日前有民眾到新竹知名百貨內的連鎖壽喜燒店用餐，卻撞見員工在廚房內場發生爭執，不只大聲叫囂還動手推擠。畫面曝光後，引發網友熱議，離職員工出面控訴，曾在同一間店遭到職場霸凌。對此，當事餐飲業者回應，對於暴力行為零容忍，已經立刻啟動內部調查，而針對霸凌案件，會再次檢視內部管理與溝通機制。
隔著咖啡色門簾，在餐廳廚房內，戴著帽子的內場員工，先是大聲叫罵之後動手推擠，打架，好幾人上前幫忙，把打架的人架開來，過不久又有一名店員，走進去查看。
目擊民眾說：「突然開始叫囂這樣然後就打起來了，然後後來是有看到有一個比較生氣員工走出去，可能被主管之類的再請出店裡。」目擊民眾也表示，員工打完架後，沒有特別關心或致歉，反而像沒事一樣，逐桌詢問有什麼菜沒上嗎，讓他心理默默想問，剛剛的格鬥賽是主菜嗎。
民眾說：「不趕快走開的話，搞不好我會受到無妄之災被打到多倒楣，對不對，我認為它們這個餐廳管理制度上是有問題的。」畫面曝光後讓其他民眾也都嚇壞，火爆衝突25日中午，發生在新竹知名百貨的連鎖壽喜燒店，事後還有曾在同間店工作的員工，出面控訴曾在這被職場霸凌。
投訴員工說：「就是腳有點負荷不了，他就又接著說你是交男友喔哈哈哈，你知道為什麼他要一直幫你善後嗎，因為你就是全身都是X啊，然後廚房就哄堂大笑。」員工離職後向總公司投訴，最終職場霸凌申訴成立，言語騷擾部分沒有具體事證，因此不成立。
遭霸凌員工說：「常常就是有像店長啊，在店內大吼啊，或是單獨在角落兇某一位同事之類的。」針對員工管理爭議連環爆，當事業者事後發出聲明，對職場暴力零容忍，已啟動內部調查，至於霸凌案件也已經和派遣公司，共同展開調查，經審閱資料後決議案件不成立，會再次檢視內部管理與溝通機制，就怕店內上演全武行又爆出職場霸凌，讓品牌形象大打折扣。
更多華視新聞報導
廚房全武行.消費者憂被波及 壽喜燒業者：暴力零容忍
葉元之遭檢舉涉職場霸凌 北市勞檢「查無當事勞工出勤紀錄」
吃壽喜燒腹瀉住院 消費者控業者竟送爛蘋果慰問
其他人也在看
不忍直視...餐廳員工「牛排上撒尿」錄影留存 警搜他手機見更驚人畫面
好噁！美國堪薩斯州一家知名牛排館員工，日前在送餐前將尿撒在食物上、踩踏食物、向容器吐口水，更將食物抹在身上，此行為高達20次還錄下畫面，最終影片在社群流出，遭到逮捕；事後警方搜該名員工手機時，發現更驚人的片段，遭控33項重罪，如今遭判11年4個月監禁。鏡報 ・ 21 小時前
東大路施工不慎導致地層下陷 竹市府緊急安置住戶
新竹市北區東大路四段113巷一處工地，30日進行地下室工程時，疑似因施工不慎導致基地旁道路出現地層下陷，鄰近地面亦受損，居民擔心房屋結構安全，新竹市政府緊急安置19戶住戶，並勒令工地立即停工調查。中時新聞網 ・ 11 小時前
飯像隔夜飯找上店家 客嗆"別做了"遭老闆拿開山刀砍傷
中部中心 ／ 中部綜合報導台中有人叫外送點了羹飯，不滿沒熟像隔夜飯，上門理論，咆哮說，如果是這樣那就不要做了，叫老闆出來面對。剛出獄四個月的老闆最後現身，情緒失控拿出開山刀砍傷男客人，雙方對簿公堂，老闆被依殺人未遂起訴，開庭時也認罪，但他說，是對方恐嚇在先，要斷他財路，才會揮刀想警告他。民視 ・ 16 小時前
非洲豬瘟案場仍有病毒 將出動國防部化學兵
（中央社記者汪淑芬台北30日電）台中一處養豬場日前出現非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天說，案場仍再發現非洲豬瘟病毒，決定請國防部出動化學兵協助清消，務必在明天完成，因為只要有病毒就有風險。中央社 ・ 17 小時前
孩子被同學IG惡搞、兩週不敢上學！《賴芳玉聊法》：別再說「只是開玩笑」，這就是霸凌！
當限時動態、群組截圖、改圖惡搞在教室外擴散，孩子的世界沒有下課鐘。《賴芳玉聊法》本週邀請律師兼諮商心理師柯萱如，深入討論網路時代的校園霸凌、學校的調處機制，以及父母在第一現場該做的寶島聯播網 ・ 1 天前
立院初審職安法 負責人職場霸凌最重罰100萬
（中央社記者郭建伸台北30日電）立法院衛環委員會今天初審通過職安法修正草案，明定職場霸凌定義、防治措施，以及雇主接獲申訴後採取措施；雇主接獲申訴後必須通報，若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處新台幣100萬元罰鍰。中央社 ・ 14 小時前
壽喜燒廚房上演全武行！兩員工推擠互罵 顧客：要打去練舞室打
新竹巨城百貨一家日式連鎖壽喜燒店發生員工廚房打架事件，引起顧客恐慌與不滿！事發於日前晚間用餐尖峰時段，兩名男員工在廚房整理碗盤時不小心碰撞，隨即情緒失控，從推擠爭吵演變成扭打，甚至互飆髒話，場面火爆。顧客擔憂廚房內明火與油煙可能引發更嚴重意外，直呼「要打就去練舞室打」。百貨公司表示平常都有告誡餐廳業者必須遵守工安準則，該壽喜燒店業者也已發表聲明，表達歉意，並承諾將加強員工情緒關懷，立即改善服務品質。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
風速達時速297km！美莉莎肆虐加勒比海 颶風眼結實白牆畫面曝
正在肆虐加勒比海地區的颶風美莉莎（Melissa），目前已登錄古巴東部海岸，雖然降為三級颶風，但風速仍可達時速195公里。古巴總統狄亞士-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）表示，政府以在東部地區部署團隊，協助災後復原，目前已有數十萬古巴民眾被撤離，以防強降雨可能帶來的洪水與山崩。美莉莎颶風目前至少造成7人死亡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
竹北「原燒」全新開幕！新竹居民有專屬優惠 享85折還再送海味拼盤
竹北市的美食愛好者有福了！知名餐飲品牌「原燒 日式燒肉」在竹北光明商圈的原店址經過改裝後，重新開幕，並增設了無限供應的半自助吧，為當地居民帶來全新的用餐體驗。更令人興奮的是，2樓迎來了新鄰居「和牛涮」eNews ・ 23 小時前
外送員專法「承攬還是雇傭」陷兩難？林楚茵提民進黨版本：四方皆贏
全台目前約有15萬名外送員，為了保障外送從業人員的權益，朝野黨團都推出相關草案。勞動部長洪申翰也在日前表示，行政院版本在經過幾個月的研議後，目前進入最後跨部門的整合階段。民進黨立法委員林楚茵強調，未來通過的專法內容牽涉到外送員、消費者、外送平台及商家等四方權益，建議應多開幾場公聽會，完整討論後再進行表決。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
屏東琉球國中職場霸凌案成立 校長這樣說
屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌，不僅致莊姓代理老師過勞猝死，還藉校務會議整肅出庭作證老師，事件爆發1個多月後，全國代理暨代課教師產業工會30日指出，蘇的職場霸凌案已成立，要求縣府展開嚴懲程序；對此，蘇表示，已委託律師提出申訴，並強調事實有出入，一切尚未有結論。中時新聞網 ・ 18 小時前
喜年來推2款巧克力新品 為消費者帶來剛剛好的甜美滋味
台灣零食市場近年來逐漸走向精緻化，以巧克力類產品為例，通勤族、學生與熟齡族群普遍偏好輕甜不膩、層次分明的口感選擇。與過去單純追求甜度帶來的滿足不同，現代消費者更重視口感設計，不僅希望避免厚重與膩口，還期待透過豐富的層次感提升整體食用體驗。此外，產品的便利性也成為關鍵，不論是節慶送禮或日常自用，都希望能帶來體面且多層次的風味享受。為此，「喜年來」創新推出2款巧克力新品，分別是充滿歐式輕奢氛圍的「臻朵巧克力風味捲」以及結合經典金牛角與清脆可可的「金牛角噴霧醇黑可可」，為喜愛巧克力的消費者帶來全新味覺體驗。中時財經即時 ・ 15 小時前
虐童錄音震撼家長！陳乃瑜批教育局護短 涉案教保員停職
（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市議員陳乃瑜日前於議會質詢時揭露，市內一所私立幼兒園疑似傳出虐童錄音，內容可 […]引新聞 ・ 16 小時前
止痛藥怎麼吃？食藥署曝「2疼痛」早吃較有效 濫用恐釀後遺症
「吃止痛藥會產生抗藥性嗎？」、「剛開始痛就該馬上吃藥嗎？」不少人習慣身體一有疼痛，就馬上吞服止痛藥，但止痛藥吃多了，雖然沒有抗藥性，但卻有可能出現「耐藥性」，食藥署提醒，生理痛、偏頭痛等特定情況，止痛盡早吃比較有效，但如果是輕微疼痛，可以先觀察一下。中時新聞網 ・ 10 小時前
只有抽菸會得肺癌？權威研究指「追劇必備1零嘴」超危險
飲食習慣多樣，讓人眼花撩亂，不過長期吃高油高鹽或是高糖食物，讓身體發炎，免疫力下降，也可能引發癌症。現在有一項最新研究表明，除了抽菸會有肺癌風險，食用這些「超加工食品」如追劇必備洋芋片，或是蛋糕等，也可能是引發肺癌的另一個原因！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
韓知名貝果店爆過勞死 180高壯男猝死前工作15小時、一餐都沒吃
南韓知名貝果連鎖店「倫敦貝果博物館」（London Bagel Museum）爆出過勞死爭議。一名年僅26歲的鄭姓員工疑似因長期超時工作、在精神與體力雙重壓力下發生過勞猝死憾事。從韓媒報導中可看到，該名猝死的男子為180公分、身材精壯的年輕人，然而在高強度工作與超長工時下，疑似身體無法負荷猝死。家屬痛批貝果店，稱男子猝死前連續工作15小時，且沒有進食。此事引起韓網友熱議，在網路上延燒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小屁孩「用手摸蛋糕」被好意提醒 媽發影片稱：吃壞肚子！業者反擊了
據《大象新聞》報導，江西一名小孩用手摸蛋糕，店家見狀好心提醒，媽媽卻說店家吼小孩，態度很差勁，她走出店外後5分鐘，又發布多部影片稱，「孩子吃壞肚子」，要大家別踩雷。對此，店家發監視器畫面反擊，從影片中可見，店員跟小孩說想拿蛋糕要用袋子裝，而媽媽卻要他把手伸...CTWANT ・ 1 天前
突破血腥尺度！張軒睿遭前女友折磨 「斷腿逃亡」驚悚畫面曝
影集《黑盒子》首波單元《造物獄》搶先於影廳舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony偕同主演陸夏、張軒睿出席與影迷見面，暢聊幕後甘苦談。陸夏透露曾因深刻共感角色心情，在導演喊卡後她仍持續淚流不止；張軒睿則是身心靈都飽受折磨，一度對「地下室」感到很害怕。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
化製單疑遭塗改！梧棲豬場非洲豬瘟案涉偽造文書 中檢主任檢察官親自督辦
台中市梧棲「洽興養豬場」爆發非洲豬瘟疫情後，相關病死豬數量卻接連「變化」，從最初通報的117頭、116頭，到最後更正為78頭，引發外界質疑統計不一。昨天有消息傳出，豬隻運往化製廠的三聯單上，銷毀的染疫豬頭數不符，甚至疑似有塗改情形，涉嫌偽造文書；台中地檢署昨天晚間證實，已分案偵辦，全力釐清是否涉及刑事違法。鏡報 ・ 22 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前