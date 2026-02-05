壽喜燒店疑食物中毒 ３人就醫

台中市西區一間日式壽喜燒店傳出疑似食物中毒事件，食安處獲報派員前往稽查並採集食物及環境檢體。

（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍、徐義雄∕台中報導

台中市西區蜜柑日式壽喜燒店傳出疑似食物中毒事件，民眾投訴一行7人在2月1日用餐，有3人發燒、上吐下瀉就醫，中市食安處稽查已採集食物及環境檢體，若檢出病原菌，依法送辦，並要求業者5日起暫停營業。

有民眾在網路社群發文，2月1日晚上8時和友人到台中西區一家壽喜燒店用餐，返家後他和友人陸續出現腹瀉、發燒症狀，後來就醫治療。

台中市食品藥物安全處昨日表示，獲報西區某餐廳發生7人用餐3人出現不適症狀疑似食品中毒事件，已於3日當天接獲民眾通報後，便至現場完成稽查，並採集食品及環境檢體送驗，目前正等待檢驗結果，預計約2週出爐。

廣告 廣告

食安處指出，後續如檢出病原菌，將依「食品安全衛生管理法」處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

台中西區某餐廳發生七人用餐，三人出現不適症狀疑似食品中毒事件。（消費者提供。記者徐義雄翻攝）

業者表示，發現問題後已立即停售「蛋慕斯」，並主動通報衛生局採檢，業者承諾將對本次受影響的顧客負起全責，包括醫療、損失補償，該時段如果其他消費者用餐後不適，將安排專人協助處理。