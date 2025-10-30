壽喜燒廚房上演全武行！兩員工推擠互罵 顧客：要打去練舞室打

新竹巨城百貨一家日式連鎖壽喜燒店發生員工廚房打架事件，引起顧客驚嚇。事發於日前晚間用餐尖峰時段，兩名男員工在廚房整理碗盤時不小心碰撞，隨即情緒失控，從推擠爭吵演變成扭打，甚至互飆髒話，場面火爆。同事連忙上前勸阻，顧客擔憂廚房內明火與油煙可能引發更嚴重意外，直呼「要打就去練舞室打」。

同事整理碗盤互碰撞，疑情緒不穩引爆衝突。（圖／FB竹北人有事嗎）

這起事件發生在餐廳人潮眾多的時段，兩名男子因在廚房內場整理碗盤時發生碰撞，疑似情緒不穩定而爆發衝突。他們不僅互相推擠，還大聲爭吵，甚至扭打在一起，情緒十分激動。同事見狀立即上前阻止，不斷喊著「好了，好了」。面對這樣的情況，不少顧客表示會選擇離開餐廳。有顧客建議商家應對員工進行再教育，並強調情緒管理在工作中的重要性，不應該在工作場所出現這種負面情緒。還有顧客擔心日後再來用餐時會否再遇到類似狀況。

廣告 廣告

對於這起事件，百貨公司表示平常都有告誡餐廳業者必須遵守工安準則。該壽喜燒店業者也已發表聲明，表達歉意，並承諾將加強員工情緒關懷，立即改善服務品質，以提供顧客更好的用餐體驗。這次在大庭廣眾下，同事間因一時不開心竟大打出手，所幸未釀成更嚴重的衝突或意外，否則後果可能無法想像。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

「路是你們家的嗎？」男騎士違停遭勸導竟持刀威脅 水果攤老闆拿刀對峙

桃園長照有骨董車？車齡竟120年 議員追真相

被提醒刷卡別玩上機！ 學生不滿客訴 雙方互嗆翻「舊帳」

媽媽不給買！ 17歲少女拒返家 賭氣躺路邊

