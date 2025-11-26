壽喜燒霸主！ 部落客讚「入秋限定紅酒鍋」

潮肉壽喜燒近期推出季節限定的「紅酒壽喜燒」，吸引不少老饕朝聖。（圖片/擷取自旅遊部落客天堂鳥jocelyn FB)

隨著時序入秋，天氣轉涼，正是大啖壽喜燒的最佳季節！在台北擁有極高人氣的「潮肉壽喜燒」，以「日本 A5 和牛吃到飽」與「獨創多元吃法」聞名，近期更推出季節限定的「紅酒壽喜燒」，吸引不少老饕朝聖。





擁有 41 萬粉絲的旅遊部落客「天堂鳥 (jocelyn)」分享，大讚這款結合黑皮諾紅酒的湯底讓她驚艷不已，直呼：「入秋限定紅酒壽喜燒，你看這個和牛的色澤真的超美味的！」





紅酒入湯迸發果香 香菜肉捲挑戰味蕾極限





入秋限定口味將傳統關東風壽喜燒升級，加入黑皮諾紅酒調和，Jocelyn 形容這是「甜鹹焦糖香裡藏著一抹果香酸韻，每一口都像是秋天的味道。」





除了湯頭講究，潮肉最著名的就是專人桌邊服務的創意吃法。其中，最受矚目的莫過於「香菜拌壽喜燒肉片」，部落客表示，壽喜燒肉片裹著香菜滿滿的香菜汁，喜歡吃香菜的一定要來！





對於不敢吃香菜的民眾，店家也貼心準備了九層塔口味，以及另一款人氣王「起司牛肉」。濃郁起司包裹著鮮嫩牛肉，邪惡指數破表，Jocelyn 強力推薦：「大人跟小孩都非常喜歡」。





甜點竟是「香菜冰淇淋」？旅遊部落客認證：絕對為了它回訪





吃完鹹食，甜點胃也不能馬虎，這次潮肉端出的甜點竟然是「香菜冰淇淋」！讓Jocelyn一試成主顧，驚喜說道：「冰淇淋跟香菜加在一起竟然超級搭的。我絕對會為了這道甜點再來！」





這波充滿秋意又具備話題性的新菜單，曝光後引發討論。網友在貼文下留言表示「我也想嘗試秋天的味道」。目前「潮肉壽喜燒」在台北共有敦南、永吉、延吉三家分店，價位依肉品等級區分，最平價每人 539 元即可享用吃到飽，每人 1388 元就能無限暢享日本 A5 和牛。想要體驗的民眾，不妨把握機會衝一波！





