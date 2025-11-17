壽喜燒「東西之分」有學問！ 關東似火鍋、關西先煎肉

關西壽喜燒做法放入肉片煎烤到7、8分熟。（圖／東森新聞）





天氣轉涼，除了吃火鍋，你會不會吃壽喜燒呢？你知道壽喜燒原來有分關東和關西嗎？一般大家較常見的是關東壽喜燒，先倒醬汁，再涮肉還有其他青菜，類似火鍋吃法，不過關西壽喜燒的做法不一樣，先抹牛油，再放肉片，煎烤到七、八分熟。

肉質超軟嫩，一放到嘴裡入口即化，關西壽喜燒特色在鍋中先抹上牛油潤潤鍋，倒水倒醬汁，放入肉片，煎烤到7、8分熟，不同於一般吃到的壽喜燒，全部丟下去煮，關西風是從「肉」開始。實際比一比，通常關西的做法是，先下肉，再倒醬汁，口味比較清淡，強調牛肉和油脂原味，普遍最常看到的關東壽喜燒，是先倒醬汁，再涮肉，整體味道較濃厚，類似火鍋。

壽喜燒店店長鄭小姐：「關東通常就是湯水多，關西風基本上是沒有湯水的，在節奏上順序上，是不一樣的。」

台北這間關西壽喜燒主打還能搭配炒烏龍麵，肉沾生蛋黃，增加滑順口感，中和醬汁的甜鹹味，盤點北市關西壽喜燒名店有台北天母的筠芝和牛本舖，東區吃到飽的玉兔壽喜燒，還有比較頂級的橋山壽喜燒。

壽喜燒店店長鄭小姐：「在台灣，好像這種烹調方式比較少，漸漸大家吃了就覺得，口感上也比較接近日本的做法，所以接受度很大。」

業者表示，近幾年台灣受到日本風潮影響「關西風」壽喜燒，越來越多，關東關西料理順序、做法大不同，各有風味，就看消費者喜歡哪一味。

