壽天宮313週年慶！ 粉紅超跑、三山媽祖12/6岡山聯合贊境

岡山壽天宮迎接建廟313週年盛典，將於12月6日至7日首次聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，並與白沙屯拱天宮共同舉辦「高雄三山媽祖會 白沙屯媽祖贊境 賜福遶境活動」，預估將有8萬人參與。高雄市政府特別推出「媽祖平安券」迎接信眾，讓信眾在祈福走踏的同時，走入岡山在地商家消費，感受高雄的熱情與誠意。

岡山壽天宮迎接建廟313週年盛典，將於12月6日至7日首次聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，並與白沙屯拱天宮共同舉辦「高雄三山媽祖會 白沙屯媽祖贊境 賜福遶境活動」（圖／高雄市政府）

高雄市政府經發局局長廖泰翔表示，岡山壽天宮建廟313週年不僅是地方重要里程碑，也是展現宗教文化能量與地方底蘊的契機。市府以最完整的支援投入此次遶境活動，盼透過三山媽祖與白沙屯媽祖的聯合盛會，帶動更多人走進岡山。市府將持續以「文化帶動經濟」的思維，讓活動不只是凝聚向心力的場合，更能促成地方產業蓬勃發展，擴大節慶效應，成為高雄向外推動城市魅力的重要力量。

岡山壽天宮主委戴清福表示，今年逢岡山壽天宮創建313週年，因為有313這個數字，才有此動念首次邀請高雄旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮，暨岡山壽天宮，三山媽祖齊會岡山，並舉行祈安賜福遶境活動。本宮管委會更北上前往苗栗白沙屯拱天宮恭請白沙屯媽祖南下贊境，襄贊岡山媽的神威，這次活動對宮廟與地方都是極具意義的歷史時刻。

戴清福感謝高雄市長陳其邁全力支持及經發局大力協助，不僅讓更多外縣市的信眾能深入岡山，也透過平安券的設計，引導香客走進岡山市區，支持在地小吃與店家，讓宗教文化與地方經濟形成良好循環。他期盼此次三山暨白沙屯媽祖聯合遶境，能為岡山地區帶來更多祝福與繁榮，更凝聚地方向心力。

媽祖平安券。（圖／高雄市政府）

高雄岡山在地百貨「樂購廣場」響應壽天宮媽祖遶境活動，祭出香燈腳限定免費「限量粉紅好禮」，民眾於遶境期間可至館內領取，分享平安喜氣。同時推出單筆消費滿313元即可參加抽獎，有機會抽中壽天宮與金門酒廠聯名金酒。館內亦配合平安券推出多項櫃位優惠。樂購以實際行動支持地方文化，盼在媽祖遶境期間為地方商圈帶來更多活力與人潮。

市府近年推動演唱會經濟，成功吸引大批外縣市歌迷旅客，帶動住宿、交通、商圈及夜市消費全面成長。本次將比照演唱會規格支援，讓「人潮變商機」不只發生在往常的演唱會，也能在這場媽祖遶境盛會中實現。經發局設計媽祖平安券專屬票面1萬份，將由壽天宮預計在12月6日下午4點廟前廣場發放櫃台限量領取。

在岡山區公所協力幫助下，招募近百間在地商家參與，媽祖平安券可於活動期限內持50元媽祖平安券至合作商家或遶境期間壽天宮後方美食區消費，期望信眾於遶境行程結束後，停留岡山、深化消費擴大觀光效益，為庶民經濟注入正向能量。

經發局補充，本次媽祖平安券使用期限自12月5日至12月9日為止，提醒有領取到的信眾盡快在期限內使用，使用店家範圍詳情可至高雄會展網媽祖平安券頁面查詢。

