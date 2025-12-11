壽山動物園「一排機車放樹枝」他不解：什麼意思？內行人解答了

許多民眾喜歡利用空閒時間到動物園踏青，除了能近距離觀察動物之外，也能藉此放鬆身心。近來有網友和男友到位於高雄的壽山動物園，結果發現沿途的機車都架了一根樹枝，讓原PO十分不解「這到底是什麼意思？」釣出大票內行人解答。

有網友在論壇Threads發文，表示近來和男友到壽山動物園參觀，結果意外發現沿途的機車幾乎全部都架了一根樹枝，對此原PO坦言相當納悶，忍不住上網向其他網友求救，「這到底是什麼意思？」

不少內行人解釋，這是為了防猴子「猴子會開車箱；猴子會在坐墊上吃東西、拉屎，放個棍子基本上他們就沒辦法做這兩件事了」、「因為猴子會去翻車廂，我親眼看過，所以插個木枝，類似一個鎖」、「潑猴會想辦法將椅墊掀開找食物。用這辦法將椅墊卡著避免被掀」。

許多網友進一步分享「中山畢業的路過：只要機車停得夠密，猴子就會像走連環船一樣在上面移動，運氣不好踏板或椅墊上就會多一坨」、「壽山已經是猴災了，之前去柴山海蝕洞猴子超凶，手裡拿東西還會被搶」、「那邊的猴子是真的非常聰明，親眼看過猴子自己打開車廂在找東西吃，還會翻前面置物箱裡的東西」

「我上次去不信邪沒有放樹枝（車鎖壞了但坐墊很重我以為猴子打不開）後來要回去牽車的時候發現有人放了一隻樹枝在我坐墊上，當我疑惑時才發現地上掉了不少我車廂裡面的東西，太感謝那位好心人了，壽山的猴子真的有夠厲害」、「壽山的猴子會翻坐墊，另一點怕牽車的時候有猴子坐在上面就不好玩了，猴子很凶的。而且猴子的爪子其實滿利的，我的坐墊就是停那的時候猴子從坐墊上踩過去劃破了」。

撰稿：吳怡萱



