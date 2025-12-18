壽山動物園增加新成員 邀民認識動物朋友

壽山動物園近期陸續有鵜鶘、侏儒羊、庫你庫你豬、兔豚、長毛昏倒羊等動物新朋友陸續進駐園區。(壽山動物園提供)

記者吳文欽／高雄報導

壽山動物園近期陸續有鵜鶘、侏儒羊、庫你庫你豬、兔豚、長毛昏倒羊等動物新朋友陸續進駐園區，預計明年初也將有新動物加入壽山大家庭。觀光局邀請市民朋友與遊客到園區探訪動物新成員，認識動物的習性與知識。

壽山動物園指出，全身雪白且體型龐大的鵜鶘，以吃魚維生，有巨大的嘴巴，嘴下帶有一喉囊可自由伸縮，目前在園區的「友禽天地」與孔雀等禽鳥共處，每天下午保育員餵食時間最容易現身。

壽山動物園介紹，侏儒羊源自西非，體型嬌小可愛，性情溫和，透過叫聲與氣味彼此溝通，目前在園區的「兒童牧場」與波爾羊當鄰居。來自紐西蘭的庫你庫你豬是草食性動物，在毛利語是胖嘟嘟的意思，牠們身形矮短、個性親人，下顎處有一對肉垂為主要特徵，目前在空橋下的羊駝展場旁可看到牠們。

侏儒羊源自西非，體型嬌小可愛，性情溫和。(壽山動物園提供)

壽山動物園又說，兔豚和水豚都是豚鼠科動物，但兔豚有長耳朵像兔子，主要在陸地生活，前腳四趾、後腳三趾，背部毛髮為灰色，腹部為白色，目前在園區的印度大犀鳥展場旁生活。

另外，長毛昏倒羊原產於美國田納西州，當牠們受到驚嚇時，肌肉會突然僵直，整隻羊就會倒下而得此名，不過這並非過於膽小才跌倒，而是患有先天性肌強直症，為此特別挑選地勢平坦、草地柔軟的展區，與「黇鹿」一同生活。