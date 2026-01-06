壽山動物園攜手台灣獼猴共存推廣協會 推「獼猴探險隊」

為宣導人猴友善共存、避免人猴衝突，壽山動物園攜手「台灣獼猴共存推廣協會」，去年底首次推出「獼猴探險隊」活動，向遊客介紹獼猴行為與相關保育知識，參與活動的大小朋友手持獼猴足跡地圖，學習如何與獼猴友善共處，並走訪獼猴經常出沒地區及園區金頰長臂猿、白手長臂猿、紅毛猩猩、黑猩猩等靈長類動物展場，深入推廣靈長類動物知識，也讓動物探險之旅更饒富教育意義；「獼猴探險隊」活動反應熱烈，下一場次將於一月十七日舉辦，目前也已報名額滿，後續還有獼猴生態與動物保育相關營隊陸續推出，歡迎民眾洽詢、踴躍報名！(見圖)

壽山動物園今(六)日說明，首場「獼猴探險隊」活動獲得熱烈回響，第二場次將於一月十七日舉辦，目前雖已報名額滿，民眾仍可報名園區營隊課程，學習與獼猴相處並獲得動物知識；此外，為積極推廣獼猴共存知識、宣導保育觀念，近日舉辦的「獼猴宣導好有梗」創意設計大賽，透過廣邀各界發揮創意、集思廣益，設計具教育意義的獼猴宣導告示牌，期盼能讓獼猴保育觀念推展至更多族群，凝聚人猴友善共存意識。

觀光局高閔琳局長指出，壽山（柴山）是台灣獼猴原生棲地，而壽山動物園則是一間在野生動物棲地中的動物園，民眾造訪動物園，可以同時觀賞獼猴與園區動物互動的場景；近年來因人類不當餵食，導致獼猴族群的活動範圍往登山步道周邊區域擴大，並可發現獼猴覓食行為；為建立遊客正確保育觀念，避免人猴衝突、獼猴騷擾，園方近年來積極與「台灣獼猴共存推廣協會」合作，除將擴大宣導範圍至園區外的停車場、公車站等熱點，並廣設宣導公告呼籲民眾食物收妥不外露、不餵食獼猴，如遇獼猴搶食，請放手、不搶奪，以免受傷；此外，園區亦規劃室內用餐區、防猴垃圾桶、「防猴包」租借服務及廣播宣導人猴守則等措施。

「台灣獼猴共存推廣協會」林美吟秘書長提到，「獼猴探險隊」活動以生動活潑的方式帶領遊客認識獼猴行為，進而學習與獼猴共處，同時亦帶領民眾走訪園區，觀察其他靈長目動物與獼猴間之異同，推廣相關動物知識。

壽山動物園誠摯邀請想為動物們盡一份心力的民眾，一起加入動物認養行列，也歡迎按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情請上「壽山動物園」臉書粉絲團查詢。