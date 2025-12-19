壽山動物園新朋友 長毛昏倒羊.庫你庫你豬.兔豚吸睛

高雄市 / 綜合報導

歲末年終，高雄壽山動物園有新成員報到，包括有長得像長耳兔又像鹿的「兔豚」，還有長毛昏倒羊、侏儒羊，以及像是有雙下巴的「庫你庫你豬」等等，都是比較少見的動物，讓入園的民眾都覺得可愛又驚奇，到底這些動物都長什麼樣子，跟著我們的鏡頭帶您一起來看看。

看著鏡頭直直盯著，相當好奇的聞了聞，小小羊兒，每一隻都像沒長大，牠們就是來自非洲西部的侏儒羊，身高平均才41到58公分，是全世界最小的山羊，除了長不大版的，還有非常親人的長毛昏倒羊。

長毛昏倒羊原產於美國田納西州，當牠們受到驚嚇時，肌肉會突然僵直，整隻羊就會像暈倒一樣倒下，所以被稱為昏倒羊，不過不是牠們膽小，而是患有先天性肌強直症，接著再來看這一群，長得很像長耳兔，但是四肢卻是像鹿一樣細細長長，牠們的名字叫「兔豚」，跟水豚都是豚鼠科動物，主要在陸地生活，再來還有牠們，小小的圓圓的小豬豬，每一隻毛長長的，牠們是「庫你庫你豬」。

高雄市觀光局股長李建和說：「庫你庫你豬它是原住民語，它是胖嘟嘟的意思，而且牠短短的，小小的，長得非常的可愛。」

來自紐西蘭的短腿迷你寵物豬，被稱作是「豬界的柯基」，這些都是台灣比較少見的動物，入園的民眾都覺得新奇，也直呼好可愛。

民眾說：「我最喜歡兔豚啦，耳朵像兔子嘛，長長的，你看牠屁股這樣，整個這樣看起來，搖來搖去很可愛，應該說沒有看過吧，而且名字也滿新奇的，所以會帶小孩子過來看。」

歲末年終，高雄壽山動物園有新朋友報到，包括長毛昏倒羊侏儒羊，庫你庫你豬兔豚鵜鶘等，總計有10種新動物陸續進駐園區，預計115年初還會新動物，也會加入壽山動物園這個大家庭，不少人已經相當期待。

