壽山動物園春節12歲以下兒童免費入園 推AI互動新體驗
〔記者葛祐豪／高雄報導〕迎接馬年農曆春節，壽山動物園今(11日)宣布年假期間(2/14至2/22、除夕休園)，全國12歲以下兒童免費入園；大年初一至初五，每天都有兒童劇團與街頭藝人於園區輪番演出；園區同時增添「智慧動物園」新體驗，也攜手內門「野森動物學校」推出雙園區數位串聯活動。
觀光局長高閔琳表示，壽山動物園今年春節推出全國12歲以下兒童享免費入園優惠，大年初一至初五，於親水廣場安排兒童劇團，演出馬年特製親子互動劇《一馬當先》，讓孩童在觀賞表演時也能學習動物知識；園區各處同時規劃街頭藝人定點演出。
壽山動物園同時增添「智慧動物園」新體驗，攜手工研院於園區大門口空橋處設置「AI智慧客服」，提供中、英、日的園區導覽與旅遊諮詢服務。除於黑熊廊道建置「AI智慧環境導覽系統」，協助遊客掌握明星黑熊「波比」行蹤，更於犀牛廊道設置「犀牛魔鏡」體驗設備，結合互動式動物影像追蹤、AI影像技術導覽系統，只要說出「咒語」即可追蹤犀牛即時畫面。
園方並與亞旭電腦合作，在園區導入深度沉浸式的AI應用，推出「保育行者」、「草鴞巡守者」及「生態密碼-保育守衛戰」等互動遊戲，由虛擬保育員以互動方式介紹侏儒河馬、孟加拉虎、美洲野牛、迷你馬、單峰駱駝等動物小知識。
動物園並與「野森動物學校」合作，推出「奧樂雞雙園探險記」數位體驗雙園區串聯活動，透過活動專屬官方Line互動遊戲，引導親子認識動物與自然生態，完成指定任務亦能參加抽獎，獲得電視、掌上型遊戲機等獎品。
園方提醒，建議多利用大眾運輸工具，或將車輛停放於鹽埕埔捷運站周邊，再轉乘56號公車。2月14至22日(除夕休園)也可於鼓山二路西側停車場，轉搭付費接駁車。
