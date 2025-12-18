壽山動物園有新朋友 長毛昏倒羊、庫你庫你豬、兔豚等10種報到

〔記者葛祐豪／高雄報導〕歲末年終，壽山動物園捎來好消息，近期陸續有長毛昏倒羊、侏儒羊、庫你庫你豬、兔豚、鵜鶘等動物新朋友陸續進駐園區，預計明年初也將有新動物加入壽山大家庭，總計有10種新動物陸續報到。

壽山動物園指出，來自紐西蘭的庫你庫你豬(kunekune Pig)是草食性動物，在毛利語是胖嘟嘟的意思，牠們身形矮短、個性親人，下顎處有一對肉垂(毛利語稱piri piri)為主要特徵，目前在空橋下的羊駝展場旁可看到牠們。

園方說，長毛昏倒羊原產於美國田納西州，當牠們受到驚嚇時，肌肉會突然僵直，整隻羊就會倒下而得此名，不過這並非過於膽小才跌倒，而是患有先天性肌強直症，為此特別挑選地勢平坦、草地柔軟的展區，與「黇鹿」一同生活。

全身雪白且體型龐大的鵜鶘以吃魚維生，有巨大的嘴巴，嘴下帶有一喉囊可自由伸縮，目前在園區的「友禽天地」與孔雀等禽鳥共處，每天下午保育員餵食時間最容易現身；源自西非的侏儒羊體型嬌小可愛，性情溫和，透過叫聲與氣味彼此溝通，目前在園區的「兒童牧場」與波爾羊當鄰居。

壽山動物園表示，兔豚和水豚都是豚鼠科動物，但兔豚有長耳朵像兔子，主要在陸地生活，前腳4趾、後腳3趾，背部毛髮為灰色，腹部為白色，目前在園區的印度大犀鳥展場旁生活。

高雄市觀光局長高閔琳表示，將持續豐富壽山動物園的動物種類與多樣性，提升園區生態與生命教育功能；近期園區除增加既有動物物種數量，也有10種新動物陸續報到，歡迎遊客安排一趟動物園之旅，到園區探訪動物新成員。

