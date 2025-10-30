壽山動物園歡慶萬聖節 動物大啖「搞怪特餐」萌翻全場
高雄壽山動物園為迎接萬聖節，特別於上週末舉辦化裝舞會、劇團表演與特色市集等主題活動，吸引近兩萬名民眾入園同樂。不僅遊客玩得盡興，園方也精心為動物準備「萬聖節搞怪食譜」，以南瓜、稻草、甘蔗等天然食材打造出充滿節慶氛圍的創意餐點，讓水豚、昏倒羊、孟加拉虎、非洲獅等動物們一同歡慶這場「動物版萬聖派對」。
↑圖說：壽山動物園新朋友昏倒羊享用南瓜稻草人（圖片來源：壽山動物園提供）
觀光局長高閔琳表示，今年動物園希望讓動物也能感受節慶氣氛，保育員與志工特別動手設計奇幻風格的萬聖節餐桌。園方挑選香甜可口的小南瓜品種「貝貝」，結合志工自家農田的稻草，化身可愛的「南瓜稻草人」；更將甘蔗、蔗葉與牧草巧手組裝成「巫婆飛天掃帚」，創意滿分。連原本普通的飼料普力桶，也被繪上鬼臉圖樣，激發動物的好奇心與探索行為。
園方分享，動物們對這場「搞怪饗宴」反應熱烈。水豚不顧家族秩序，直接鑽進貼著搞怪表情的普力桶大啖草料；黑猩猩三人組「莉忠」、「美珍」、「曼華」則誤將掃帚當甘蔗棒啃咬；冠豪豬「小芋頭」開心享用南瓜餐，將原本可愛的南瓜盅吃成「抽象雕刻品」；而非洲象「大里」依舊堅持不吃南瓜，表情十足。剛入園的「昏倒羊」則首度體驗節慶盛宴，毫不畏懼地啃咬稻草人，模樣逗趣。
↑圖說：非洲獅「小辛」及「小乖」隔著籃球稻草人對視。（圖片來源：壽山動物園提供）
萬聖節重頭戲莫過於孟加拉虎「小紅」的「籃球稻草人挑戰賽」。園方笑說，「小紅」先是小心觀察、嗅聞，隨即啟動獵食模式，一口咬住稻草人並叼著繞場炫耀，完美展現猛虎的飛撲與啃咬本能。反觀非洲獅「小辛」與「小乖」則對「入侵者」視若無睹，甜蜜對望，形成有趣對比。
除了讓動物吃得開心，志工們也不忘讓遊客融入節慶氛圍。他們將去年的萬聖節路燈旗改造成服裝，穿上印有大南瓜的應景服飾，並開放親子餵食波爾羊體驗，現場笑聲不斷。園方更應景呼應韓國人氣天團TWICE即將於11月下旬在高雄開唱，特別以應援色「杏桃色與螢光洋紅」為長鼻浣熊製作竹編覓食玩具，並祭出粉絲限定優惠──凡出示演唱會門票，11月21日至24日可免費入園。
↑圖說：壽山動物園志工穿著應景服飾發放牧草（圖片來源：壽山動物園提供）
壽山動物園呼籲，想為動物盡一份心力的民眾，可參與動物認養計畫，並追蹤園方官方臉書及IG，隨時掌握動物們的可愛日常與活動訊息。詳情可至壽山動物園粉絲專頁（facebook.com/ShouShanZoo ）查詢。
