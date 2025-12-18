壽山動物園歲末迎新成員 鵜鶘、侏儒羊等萌獸報到

歲末年終之際，壽山動物園迎來一波「新朋友」，園區近期陸續有鵜鶘、侏儒羊、庫你庫你豬、兔豚及長毛昏倒羊等多種動物進駐，為園區增添熱鬧氣息，也預告明年初還將有新成員加入。高雄市政府觀光局長高閔琳表示，市府持續豐富壽山動物園的物種多樣性，提升生態保育與生命教育功能，邀請市民與遊客走進園區，近距離認識動物習性與相關知識。

↑圖說：鵜鶘在壽山動物園「友禽天地」生活（圖片來源：高雄市觀光局提供）

園方介紹，新加入的鵜鶘全身雪白、體型碩大，以魚類為食，最顯著特徵是嘴下可自由伸縮的巨大喉囊，目前在「友禽天地」與孔雀等禽鳥共同生活，每日下午保育員餵食時最容易看到牠現身。來自西非的侏儒羊則以嬌小體型與溫和性情受到矚目，牠們透過叫聲與氣味溝通，目前在「兒童牧場」與波爾羊作伴。

↑圖說：侏儒羊在壽山動物園「兒童牧場」與波爾羊為鄰（圖片來源：高雄市觀光局提供）

此外，源自紐西蘭、名稱在毛利語中意為「胖嘟嘟」的庫你庫你豬，是性情親人的草食性動物，矮短身形加上下顎一對肉垂，是牠們最鮮明的特色，目前可在空橋下羊駝展場旁一睹風采。兔豚雖與水豚同屬豚鼠科，卻有一對長耳、主要在陸地活動，灰白相間的毛色十分醒目，現於印度大犀鳥展場旁生活。

↑圖說：庫你庫你豬在壽山動物園空橋下的羊駝展場旁（圖片來源：高雄市觀光局提供）

最具話題性的長毛昏倒羊，原產於美國田納西州，因受到驚嚇時肌肉會瞬間僵直而倒下而得名，其實是罹患先天性肌強直症所致。園方特別為牠們規劃地勢平坦、草地柔軟的展區，與黇鹿一同生活，確保動物安全與福祉。

↑圖說：長毛昏倒羊在壽山動物園與黇鹿同居（圖片來源：高雄市觀光局提供）

壽山動物園表示，歲末年終正是安排親子出遊的好時機，歡迎民眾走進園區與新舊動物朋友相見歡，也邀請大家加入動物認養行列，共同為動物福利盡一份心力。更多動物日常與活動資訊，可至壽山動物園臉書與IG粉絲專頁查詢。

