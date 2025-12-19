壽山動物園歲末迎新！ 長毛昏倒羊、兔豚等超萌新成員來了

壽山動物園迎來新成員，有在國外超紅的「長毛昏倒羊」，還有來自紐西蘭的「庫你庫你豬」等多種可愛動物進駐（圖／TVBS）

歲末迎新，高雄壽山動物園也迎來新成員，除了有在國外超紅的「長毛昏倒羊」，還有水豚君的遠房親戚「兔豚」、來自紐西蘭的「庫你庫你豬」等多種可愛動物進駐，萌度爆表，讓現場的大小朋友們直呼好可愛。

美國長毛昏倒羊以其特殊的髮型和獨特的身體狀況吸引了許多遊客目光。這種小羊並非因為膽小才會跌倒，而是因為患有先天性肌強直症，受到驚嚇時會全身僵直倒下。考慮到這一特性，動物園特地為牠們挑選了地勢平坦且草地柔軟的展區，確保牠們的安全。

新成員兔豚其實是人氣水豚君的遠房親戚，來自阿根廷，喜歡吃草和仙人掌（圖／TVBS）

來自阿根廷的兔豚也成為園內人氣新星。這種既像兔子又像袋鼠的謎樣生物，其實是水豚的遠房親戚，喜歡以草和仙人掌為食。許多初次見到兔豚的遊客都對其可愛的外表和有趣的行為感到驚喜。一位遊客表示，兔豚搖擺的屁股非常可愛，是她最喜歡的新成員。

紐西蘭的庫你庫你豬也加入了動物園大家庭。「庫你庫你」在毛利語中意為「胖嘟嘟」，這種豬身形矮短、個性親人，下顎處有一對肉垂，全身佈滿棕色長毛，外表就像是小豬娃娃一般可愛。

壽山動物園陸續有新成員來報到，擁有超級大嘴巴的雪白鵜鶘，以及其他可愛物種，未來也可能引進一些鳥禽類，和小食蟻獸（圖／TVBS）

除了上述動物外，擁有超級大嘴巴的雪白鵜鶘和西非嬌小可愛的侏儒羊也已經進駐壽山動物園。園方計劃在明年初繼續引進更多新動物，進一步豐富動物種類，讓遊客能夠在國內就認識到來自世界各地的各種動物。這些新成員的加入，無疑為壽山動物園增添了更多吸引力，也為大小朋友們提供了更豐富的觀賞和學習體驗。

