壽山動物園母非洲獅健康出狀況 屏科大附設獸醫教學醫院高階電腦斷層掃描找病兆

▲壽山動物園母非洲獅布蕾在屏科大獸醫教學醫院接受高階電腦斷層（CT）掃描進行影像檢查。（圖／屏東科技大學提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東科技大學附設獸醫教學醫院城中院區11月27日正式啟用，昨（9）日即以全新購置的160切電腦斷層掃描儀，為高雄市立壽山動物園健康出狀況的母非洲獅完成高階電腦斷層（CT）掃描進行影像檢查，作為園方後續診斷與治療評估的重要依據。

壽山動物園這隻13歲母非洲獅近日曾出現血尿及陰道異常分泌物等相關病史，母非洲獅屬大型動物，在園區X光檢查上受限於穿透度，較難發現細微異常。為釐清是否仍有潛在疾病，特別與屏科大動物醫院團隊合作，12月9日將獅子運送至屏科大附設獸醫教學醫院城中院區，進行電腦斷層(CT)檢查，並進一步研討後續醫療方向。

廣告 廣告

屏科大指出，此次檢查使用獸醫教學醫院全新購置啟用的160切電腦斷層掃描儀，此為國內獸醫界唯一床台承重可達300公斤，屬於目前台灣少見可支援大型動物檢查的高階影像設備，同時也率先導入AI智能影像技術，可因應不同動物體型獲得最佳影像品質。檢查時亦同步進行血液檢查與健康評估，以確認動物整體健康狀態。整個過程由屏科大獸醫教學醫院醫療團隊共14位小動物外科、影像科獸醫師、8位獸醫學系學生與壽山動物園獸醫師事前詳細規劃動線和人員分工，確保運送、麻醉與檢查流程順利進行，獅子於檢查後順利甦醒並返回園區持續觀察。

▲此次檢查使用的160切電腦斷層掃描設備，床台可承重高達300公斤，屬於目前台灣少見可支援大型動物檢查的高階影像設備。（圖／屏東科技大學提供）

屏科大附設獸醫教學醫院與壽山動物園為長期建教合作夥伴，多年來持續在教育、臨床與保育領域密切合作，協助園方處理過多次野生動物之疾病診斷、影像檢查與醫療照護工作，累積豐富大型及特殊野生動物的臨床經驗，是壽山動物園最有力的醫療後盾。透過合作模式，不僅提升園區動物醫療品質，也讓學生能夠實際參與野生動物醫療，落實教學與實務的結合。

屏科大表示，隨著獸醫教學醫院城中院區正式啟用，院內導入現代化獸醫影像醫學中心、跨專科整合獸醫團隊及動物友善醫療動線，大幅強化南部地區動物整體的醫療量能，成為重要的動物影像診斷與轉診支援中心。獸醫教學醫院院長林莉萱表示，屏科大獸醫教學醫院長期參與不同物種動物的醫療服務，建構完整的臨床醫療量能，此次協助壽山動物園獅子進行高階影像檢查，不僅展現醫院在大型動物影像診斷上的能力，也體現多年共同守護動物健康的成果。