壽山動物園路上被洗劫！ 獼猴搶車籃飲料熟練暢飲

有兩名年輕人昨(21)日上午騎腳踏山往高雄壽山動物園途中，遇上一隻台灣獼猴，由於腳踏車前方籃子放了飲料，獼猴發現馬上搶走，而且還相當熟練的打開瓶蓋喝了起來，讓兩個人當場好傻眼，為此，獼猴專家語重心長的呼籲，請民眾來到壽山山區時，食物、飲料放進包包收好，也盡量不要靠近獼猴，以免又出現被搶食的狀況。

兩個騎單車的年輕人，遇上一隻台灣獼猴，騎車靠近，獼猴也靠近他們，發現車籃裡有瓶飲料。當事民眾說：「欸，我的飲料，我的飲料。」獼猴快動作，一把抓起飲料，抱著跑到路邊。

當事民眾說：「欸，拿來我幫你開，我幫你開，給我。」飲料被搶走的年輕人，原本還以為獼猴只是搶，不會開瓶蓋，可是，當事民眾說：「欸，你會開喔。」猴子當場熟練的扭開瓶蓋，然後開始暢飲，讓兩名年輕人好傻眼，事發在1月21日上午10點多，就在通往高雄壽山動物園的途中。

其他民眾說：「騎車，騎車，畢業旅行的。」有民眾目擊整個過程，對於獼猴搶食的狀況，不少登山客說都見過。其他民眾說：「拿整袋的包子然後就固定那個時間都會來餵，真的不可以這樣子，就是不要帶食物帶什麼，會引起牠的騷擾還是牠的搶食，你如果不去餵食人類的食品的話，牠哪會知道說這種東西可以吃呢。」

登山客認為，不應該去騷擾或逗弄獼猴，獼猴專家也說，食物飲料應該要收好。台灣獼猴共存推廣協會祕書長林美吟說：「飲料從獼猴的認知裡面被人類教會說它也是食物，它也是可以喝的而且是有味道的，所以在這個狀況下一定要提醒大家，不論是飲料還是食物，一定要放在背包裡面，食物不外露是最基本的。」

獼猴專家語重心長呼籲，請來到壽山山區的民眾，千萬不要讓食物外露，更不要邊走邊吃，甚至還餵食，避免獼猴搶食狀況，人猴才能和平共處。

