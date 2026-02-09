壽山動物園躍上國際串流 影集《動物園》2月20日Disney+全球首播
以高雄壽山動物園為主要場景拍攝的職人影集《動物園》，將於2月20日在Disney+全球首播。該劇由「高雄劇」投資製作，全程於高雄取景拍攝，首度以動物園保育員為主軸，揭開園區後場鮮為人知的工作日常。日前製作人唐在揚、導演蘇文聖與主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳回到壽山動物園舉辦粉絲見面會，並探望劇中互動的動物夥伴，為新劇宣傳暖身。
↑圖說：影集《動物園》舉辦見面會與粉絲互動。（圖片來源：影集《動物園》提供）
高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園向來是全台親子熱門景點，也是不少影視作品拍攝場域。過去魏德聖導演電影《BIG》便以園區紅毛猩猩「咪咪」為動物主角之一，引發廣大迴響。此次影集《動物園》由知名設計動畫師蘇文聖跨界執導，市府觀光局與文化局再度攜手合作，結合影視內容與城市觀光行銷、動物保育教育推廣，透過戲劇故事呈現保育員與動物間的信賴與情感連結，讓觀眾看見職人精神與生命教育價值，並藉由Disney+平台將壽山動物園與高雄城市意象推向國際。
文化局副局長簡嘉論指出，「高雄劇」計畫持續扶植優質影視內容，《動物園》正是市府從投資、協拍到行銷推廣全程支持的成果。劇組除深入壽山動物園拍攝，也將鏡頭延伸至駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、鼓山車站與輕軌等城市地標，展現港都多元風貌與城市美學。透過影集的全球播映，期盼帶動觀光效益，讓世界看見高雄影視製作能量。
↑圖說：主要演員重返壽山動物園探訪園區動物。（圖片來源：影集《動物園》提供）
壽山動物園表示，三位主演在開拍前均接受保育員實地訓練，學習動物照養與互動知識。此次回訪園區，演員在保育員陪同下餵食鵜鶘，並探望曾朝夕相處的白犀牛與非洲象，重溫拍攝期間與動物建立的情誼，也呼籲民眾支持動物保育與認養行動。
談及演出心得，邵雨薇表示，首次飾演保育員，讓她體會到這不僅是一份工作，更是一種回到初心的勇氣；王柏傑認為，詮釋保育員角色讓他學會以更溫柔的態度面對生命；李淳則分享，大象對人類的信任需要長時間培養，唯有耐心與真誠互動，才能建立情感連結。
導演蘇文聖指出，《動物園》歷時五年籌備，感謝壽山動物園全力支持，讓劇組得以深入後場拍攝，真實呈現保育員的專業與日常。為祝福影集開播順利，觀光局致贈以園區黑熊「波比」為原型的「高雄熊」玩偶，文化局也送上象徵好運的「好彩頭」，期盼收視長紅。
↑圖說：主要演員回訪壽山動物園並在保育員引導下餵食鵜鶘。（圖片來源：影集《動物園》提供）
壽山動物園補充，《動物園》自2月20日起每週五於Disney+更新，邀請觀眾走進動物園世界，感受人與動物、人與人之間的溫柔互動。園方也呼籲關心動物議題的民眾踴躍加入認養行列，持續關注壽山動物園官方社群平台，共同為動物保育盡一份心力。
其他人也在看
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
《玉茗茶骨》侯明昊爆交往《折腰》女星3年 凌晨雙雙火速「6個驚嘆號」回應了
28歲古裝男神侯明昊演出《玉茗茶骨》受到知名製作人于正力捧，微博上瘋傳他與大一歲的限定女團「THE9」成員孔雪兒已交往3年，雙方都在9日凌晨火速闢謠，侯明昊發文：「假！！」孔雪兒也發文：「假！！！！」兩人用了6個驚嘆號，可見心急之情。
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」
在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
《世紀血案》道歉來不及了！陳水扁表態「不要看」：看你多會拍自己欣賞
電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱，「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，引起網友抵制拒看。李千娜今（7）日道歉並承諾捐出片酬。對此，美麗島事件的辯護律師、前總統陳水扁直呼，拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，「就不要去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
羅雲熙爆熱戀同門師妹「帶回家」 秒衝熱搜回應了
羅雲熙爆熱戀同門師妹「帶回家」 秒衝熱搜回應了
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。