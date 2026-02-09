壽山動物園躍上國際串流 影集《動物園》2月20日Disney+全球首播

以高雄壽山動物園為主要場景拍攝的職人影集《動物園》，將於2月20日在Disney+全球首播。該劇由「高雄劇」投資製作，全程於高雄取景拍攝，首度以動物園保育員為主軸，揭開園區後場鮮為人知的工作日常。日前製作人唐在揚、導演蘇文聖與主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳回到壽山動物園舉辦粉絲見面會，並探望劇中互動的動物夥伴，為新劇宣傳暖身。

影集《動物園》舉辦見面會與粉絲互動。

高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園向來是全台親子熱門景點，也是不少影視作品拍攝場域。過去魏德聖導演電影《BIG》便以園區紅毛猩猩「咪咪」為動物主角之一，引發廣大迴響。此次影集《動物園》由知名設計動畫師蘇文聖跨界執導，市府觀光局與文化局再度攜手合作，結合影視內容與城市觀光行銷、動物保育教育推廣，透過戲劇故事呈現保育員與動物間的信賴與情感連結，讓觀眾看見職人精神與生命教育價值，並藉由Disney+平台將壽山動物園與高雄城市意象推向國際。

文化局副局長簡嘉論指出，「高雄劇」計畫持續扶植優質影視內容，《動物園》正是市府從投資、協拍到行銷推廣全程支持的成果。劇組除深入壽山動物園拍攝，也將鏡頭延伸至駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、鼓山車站與輕軌等城市地標，展現港都多元風貌與城市美學。透過影集的全球播映，期盼帶動觀光效益，讓世界看見高雄影視製作能量。

主要演員重返壽山動物園探訪園區動物。

壽山動物園表示，三位主演在開拍前均接受保育員實地訓練，學習動物照養與互動知識。此次回訪園區，演員在保育員陪同下餵食鵜鶘，並探望曾朝夕相處的白犀牛與非洲象，重溫拍攝期間與動物建立的情誼，也呼籲民眾支持動物保育與認養行動。

談及演出心得，邵雨薇表示，首次飾演保育員，讓她體會到這不僅是一份工作，更是一種回到初心的勇氣；王柏傑認為，詮釋保育員角色讓他學會以更溫柔的態度面對生命；李淳則分享，大象對人類的信任需要長時間培養，唯有耐心與真誠互動，才能建立情感連結。

導演蘇文聖指出，《動物園》歷時五年籌備，感謝壽山動物園全力支持，讓劇組得以深入後場拍攝，真實呈現保育員的專業與日常。為祝福影集開播順利，觀光局致贈以園區黑熊「波比」為原型的「高雄熊」玩偶，文化局也送上象徵好運的「好彩頭」，期盼收視長紅。

主要演員回訪壽山動物園並在保育員引導下餵食鵜鶘。

壽山動物園補充，《動物園》自2月20日起每週五於Disney+更新，邀請觀眾走進動物園世界，感受人與動物、人與人之間的溫柔互動。園方也呼籲關心動物議題的民眾踴躍加入認養行列，持續關注壽山動物園官方社群平台，共同為動物保育盡一份心力。

