壽山動物園非洲獅「二哥」離世 享壽23歲 園方不捨道別

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高雄壽山動物園非洲獅「二哥」高齡23歲，相當於人類百歲，近年因年邁瘦弱並伴隨多種慢性疾病，引發關注。園方表示，「二哥」已於昨日安詳離世，消息曝光後引發不捨，不少網友紛紛留言悼念「一路好走，謝謝陪伴我們這麼久」。

高雄壽山動物園今（14日）在臉書粉專表示，園內非洲獅「二哥」於昨日上午在保育員與醫療團隊陪伴下安詳離世，享壽23歲，相當於人類百歲高齡，是園區內備受敬重的長壽動物代表。

園方指出，「二哥」自2010年加入壽山動物園，至今已陪伴園方16年，近年來牠陸續出現青光眼、脊椎退化及牙髓感染等高齡疾病，但在醫療團隊與保育員細心照護下，仍展現堅韌生命力。

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保育員李宥逸表示，初見「二哥」時，牠正值壯年、威風凜凜，長年相處後早已如家人般存在，看著牠一次次堅強面對治療，雖然不捨，但也深知生命終有終點，這段共同記憶將永遠珍藏。

觀光局長高閔琳則表示，「二哥」的一生見證園區在物種保育與生命教育上的努力。照顧高齡動物需要高度專業與耐心，園方透過完善醫療與照護機制，陪伴牠走完最後一程，也是對生命最溫柔的尊重，也感謝「二哥」用一生教會大家勇敢面對生命與告別。

貼文引發網友不捨，「謝謝二哥陪伴我們這麼長的時間」、「帥氣的二哥，謝謝你帶來的美好記憶」、「一路好走」、「這幾年好多陪我們長大的動物，一個一個離開，好捨不得」。

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