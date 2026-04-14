壽山動物園非洲獅「二哥」離世 陪伴高雄人16年謝幕

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高雄壽山動物園深受遊客喜愛的非洲獅「二哥」於昨日上午安詳離世，享壽23歲。以非洲獅平均壽命而言，此年紀相當於人類百歲高齡。高市府觀光局證實此消息，並表示這是今年園區內第三隻明星動物的離世。

壽山動物園非洲獅「二哥」離世。（圖／翻攝自壽山動物園 臉書）

「二哥」於2010年自六福村引進高雄後，已陪伴高雄民眾長達16年。雖然近年受青光眼、脊椎退化及牙髓感染等高齡慢性病影響，但在醫療團隊與保育員的細心照護下，牠始終展現出令人心疼又佩服的生命韌性。

長期照顧「二哥」的保育員李宥逸回憶，初見牠時正值壯年，展現雄獅特有的威嚴與氣勢，令人印象深刻。多年朝夕相處後，彼此早已建立如家人般的深厚情感。對於牠的離去，李宥逸萬分不捨，但也深知生命自有其終點，這段共同走過的時光將永遠珍藏於心。

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「二哥」自2010年來到壽山，陪伴高雄人走過了16年的時光 。（圖／翻攝自壽山動物園 臉書）

觀光局長高閔琳表示，「二哥」的一生見證壽山動物園在物種保育與生命教育上的努力與成果。高齡動物照護需投入大量專業與心力，園方透過完善的醫療與照護機制，陪伴「二哥」走過生命最後一段旅程，正是對生命尊重的最佳體現。

壽山動物園指出，園方日前於社群平台發布「二哥」近況時，湧入大批粉絲關心並祝福，展現民眾對「二哥」長年累積的深厚情感及其無可取代的地位。如今「二哥」離世消息傳出，也讓這些關心化為不捨與思念。

園方表示，未來將持續精進動物照護品質，並將這段珍貴的照護經驗轉化為生命教育素材，讓「二哥」的生命價值持續延續。

保育員李宥逸對於「二哥」離世感到不捨。（圖／翻攝自壽山動物園 臉書）

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