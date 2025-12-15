壽山動物園「整排機車卡樹枝」曝光！內行解答：防猴

生活中心／饒婉馨報導

一對情侶日前到高雄壽山動物園遊玩，意外發現路邊停放的一排機車坐墊上都橫插著一根樹枝，讓兩人當場傻眼將照片PO上網路與廣大網友求助，沒想到真的釣出大批高雄在地人解答「防猴子」，引來逾20萬人朝聖。貼文底下還有其他網友分享親身經歷，還加碼透露泰國也有類似習慣。





壽山動物園驚見「一排機車上卡樹枝」！她曬2張圖釣解答：防大師兄亂搞

一對情侶日前到高雄壽山動物園遊玩，意外看見這個「神秘景象」，讓她不禁發文詢問。（圖／翻攝自 Threads ＠_.cuanniii）

一名女網友近日在Threads發出2張圖片，配文寫下「來壽山動物園結果看到沿途的車子都有樹枝，這到底是什麼意思」，儘管她與男友是第一次造訪，完全不理解背後的用意，但男友謹慎起見，仍是「入境隨俗」，以同樣方式卡好機車後才放心離開，她對此表示「男友開始有樣學樣了，這是群眾效應（但還是不知道為什麼，我真的好想知道）」。從原PO發出的照片中可清楚看見，路邊停放的一排機車，幾乎都卡了一支樹枝在車廂坐墊上，一端卡在後把手位置，另一端則頂住龍頭。









壽山動物園驚見「一排機車上卡樹枝」！她曬2張圖釣解答：防大師兄亂搞

貼文釣出許多高雄人回覆，表示這是為了「防猴子」。（圖／翻攝自 Threads ＠_.cuanniii、@p34569）

貼文曝光後，立刻引來大票網友朝聖、按讚，也釣出許多高雄在地人出面解惑，還有人放出坐墊沒鎖的慘痛教訓，有許多網友解釋「壽山的猴子會翻坐墊，另一點怕牽車的時候有猴子坐在上面就不好玩了，猴子很兇的。而且猴子的爪子其實蠻利的，我的坐墊就是停那的時候猴子從坐墊上踩過去劃破了」、「那邊的猴子是真的非常聰明，親眼看過猴子自己打開車廂在找東西吃，還會翻前面置物箱裡的東西」、「為猴子會去翻車廂，我親眼看過，所以插個木枝，類似一個鎖」、「防猴子開坐墊翻東西」、「防猴子開坐墊阿」，女網友才得知背後原因；還有網友開玩笑表示，「防止猴子把機車偷騎走，牠們不但在山道壓彎在市區亂鑽甚至還騎去改車，你不會相信猴子改的車有多好笑」、「他們都報名了曬樹枝的比賽」、「猴子會偷騎機車，然後變成山道猴子」、「怕猴子突然把你的車騎出去飆車」。









壽山動物園驚見「一排機車上卡樹枝」！她曬2張圖釣解答：防大師兄亂搞

泰國的民間故事跟台灣不一樣，他們是放鱷魚玩偶。（圖／翻攝自 Threads ＠ju3111）

有一名網友分享自己去泰國遇到的經歷，他表示當時到某山區景點，每台車上都放一隻鱷魚玩偶，後來才知道是嚇猴子的，而且連附近店家都會販售鱷魚玩偶，因為只要有放鱷魚玩偶的車子，猴子就不敢靠近。此留言也引來另一位網友認同表示「泰國民間故事，但結果猴子真的不敢靠近」，留言原PO也證實是真的，而且連機車上都是鱷魚玩偶。









