壽山動物園「整排機車插樹枝」！內行人揭神秘儀式真相：防猴神器

當地居民都知道，來到壽山動物園要用樹枝壓著車廂。（圖／翻攝Threads／＠p34569）

一對情侶日前到高雄壽山動物園遊玩時，意外發現停車場整排機車座墊上都「插著一根樹枝」，場面十分奇特，讓女方看得滿頭問號，忍不住拍照上傳社群詢問：「這到底是什麼意思？」沒想到竟釣出大批在地網友解答，指出這是壽山知名的「防猴工具」，引發熱議。

原PO在Threads貼出現場照片，畫面中可見，每台停放的機車上，都以樹枝一端抵住龍頭，另一端卡在後扶手上。儘管情侶倆第一次造訪，對此陣仗全無頭緒，但男方仍模仿其他人，也找來一根樹枝卡好後才安心入園，讓她更加好奇其中原因。

貼文曝光後，許多熟悉壽山地區的在地網友紛紛出面解答：「那是防猴子的啦！」、「猴子會打開坐墊找食物」、「只要你停得夠密，猴子就能像走跳格子一樣從車頂串來串去」、「我親眼看過猴子打開坐墊翻包包，還會掀置物箱」、「猴子會開車箱、猴子會在坐墊上吃東西、拉屎。放個棍子基本上他們就沒辦法做這兩件事了」。

有苦主曬出坐墊慘遭猴子毒手的下場。（圖／翻攝Threads／＠p34569）

更有苦主分享親身經歷，表示曾因沒插樹枝慘遭毒手，機車坐墊被打開，裡頭物品全數被翻出丟得滿地狼藉。他無奈表示：「回來一看，我車廂內的東西全部掉在地上，才知道有好心人幫我補上了防猴樹枝。」、「那邊的猴子是真的非常聰明，親眼看過猴子自己打開車廂在找東西吃，還會翻前面置物箱裡的東西」。

此外，有人分享類似國外經驗，提到在泰國某山區景點，當地停車場會租借鱷魚造型玩偶，放置在機車上以驅趕猴群，「放了之後猴子就不敢靠近」，再度證明防猴措施千奇百怪、因地制宜，但效果不容小覷。

